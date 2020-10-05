'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısı nedeniyle mahkeme verilen Dilipak ifade verdi

İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ve onu savunan kadınlara 'fahişe' dediği 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısındaki ifadeler nedeniyle Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ifade verdi. Dilipak, "Yazının muhatabı açık ve net olarak bellidir” dedi.

HKP ve KADEM suç duyurusunda bulunmuştu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diyerek hakaret etmesi büyük tartışma yaratmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın Çocuk Komitesi’de harekete geçerek İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Edirne, Muğla, Hatay, Konya, Kocaeli ve Tekirdağ’da Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ve Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, Akit Gazetesi Haber Müdürü Faruk Ezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP Kadın Kolları ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilipak ifade verdi

HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusunun işleme konulmasının ardından şüpheli sıfatıyla Abdurrahman Dilipak avukatı Ali Paccı aracılığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Dilipak, HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusunun ardından 40 sayfalık savunma hazırladı. Dilipak ayrıca AKP’nin tazminat davası için verdiği 41 sayfalık dilekçeyi de ek olarak verdi.

HKP Kadın Çocuk Komitesi’nin suç duyurusu nedeniyle ifade veren Dilipak, 50 yıldır gazetecilik ve yazarlık yaptığını söyleyerek hakkında soruşturma açılmasına neden olan yazının "basın ve düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu" iddia etti.

“Benim yazımın hedefi HKP’liler değildir”

Dilipak savunmasında, “HKP’liler benim yazımın hedefi değildir. Bir yanlış anlaşılma, sözün maksadı dışında yorumlanmasından ibaret bir durum söz konusudur. Yazının muhatabı açık ve net olarak bellidir” dedi.

“Hakarete uğradım”

Dilipak savunmasının devamında, HKP MYK Üyesi ve Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Safiye Arslan tarafından Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında kendisine hakaret edildiğini iddia etti.

Abdurrahman Dilipak'ın 8 Ekim’de AKP Genel Merkez, AKP 81 İl Kadın Kolları ve KADEM’in suç duyuruları nedeniyle ifade vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu? Dilipak, söz konusu yazısında şunları kaydetmişti: "AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"

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