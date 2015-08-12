AKP MYK toplantısının ardından ilk değerlendirme: Yarınki görüşmeyi olumlu değerlendiriyoruz

AKP MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği koalisyon görüşmeleriyle ilgili olarak, "Yarınki toplantının yapıcı ve olumlu bir şekilde sonuçlanması için heyet için çabamızı gösterdik. Yarınki görüşmeyi olumlu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP MYK'sının koalisyon konusundaki en geniş değerlendirmeyi yaptığını söyleyen Beşir Atalay, "AK Parti olarak seçim akşamından itibaren nasıl bir politika izlediğimizi biliyorsunuz. Balkon konuşmasında da buydu. Sorumlu ve yapıcı bir politika izledik" dedi.

Beşir Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

"Tüm seçenekler masadaydı ve tüm seçeneklerin değerlendirildiği bir toplantı oldu. Yeni gelen bir kamuoyu araştırmasını da değerlendirdik. Parti MYK'mızda bu konudaki en geniş değerlendirmeyi yaptı. Genel Başkanımız bundan sonrasında ilişkin kendi düşüncelerini de ifade etmiş oldu. Yarınki görüşmede bütün bu verilerle bir araya gelecekleri Bütün seçenekler masada olacak.

Genel Başkanımızın ifadesi son toplantıda ayrılırken, yüz yüze görüşmelerle bu görüşmelerin yürütecekler ve bir araya geldiklerinde en genel değerlendirme yapılmış olacak. Ayrıntıya girmek istemiyoruz. Yarınki toplantıyı bekliyoruz. AK Parti olarak seçim akşamından itibaren nasıl bir politika izlediğimizi biliyorsunuz. Balkon konuşmasında da buydu. Sorumlu ve yapıcı bir politika izledik. Bütün partilerle görüşeceğiz dedik bütün partilerle görüştük. Siyasette de çok etkili oldu.

Siyasi partiler arasında diyaloglar kolay kurulmuyor. Genel Başkan seviyesinde bir araya gelişlerin az olduğu bir siyaset kültürüne sahibiz. Genel Başkanımız tüm partileri ziyaret edeceğiz, diyalog kuracağız ve belki siyaset kültürünü geliştireceğiz dedi. Öyle de oldu. İzlenen politika kamuoyuna da rahatlık getirdi. Seçimlerde tek başına iktidar çıkmamasına rağmen toplumda bir olağanüstülük yok.

CHP ile görüşmelerde gerek ilk başta genel başkanla arasındaki görüşmeler gerek sonrasındaki heyetler arası görüşme, gerekse son genel başkanlar arasındaki görüşme çok yapıcıydı. İki parti de iyi hazırlandı. Ortak görüşler fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Bu görüşmeler ülkemiz açısından yapıcıydı. Çok medeni çok nezaket içinde çok birbirini önemli gören görüşmelerdi. Bunların Türk siyaseti için ne kadar olumlu olduğunu biliyoruz.

Yarınki toplantının yapıcı ve olumlu bir şekilde sonuçlanması için heyet için çabamızı gösterdik. Yarınki görüşmeyi olumlu değerlendiriyoruz.

Süreyle ilgili konu da görüşülecek. Heyet başkanları yeniden bir araya geleceğiz diye ayrılmışlardır. Yarın da yeniden bir araya gelinecektir. AK Parti olarak bütün partilere açık olduğumuz politikayı sürdüreceğiz."

MHP ile görüşme olacak mı?

CHP ile yarın yapılacak görüşmede bir sonuca ulaşılamaması durumunda MHP ile görüşülüp görüşülmeyeceği yönündeki soru üzerine Atalay, "Biz bütün partilerle görüşeceğimizi söyledik. Biz buna sadığız. Başbakanımız CHP ile görüşmeden sonra MHP ile de görüşeceğini açıklamıştı. Görüşüp görüşmeme her genel başkanın kendi taktiridir. Bahçeli'nin değerlendirmesini yanlış bir ifade olarak görüyorum" dedi.