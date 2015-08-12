CHP'den koalisyon broşürü

CHP Grup Toplantısı'nda milletvekillerine "CHP’nin koalisyon ilkeleri ve Türkiye’nin 5 temel sorunu" isimli broşür dağıtıldı. Dağıtılan broşürde dış politika, ekonomi, anayasa, eğitim ve toplumsal barış sorunları irdelendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda milletvekillerine "CHP’nin koalisyon ilkeleri ve Türkiye’nin 5 temel sorunu" isimli dağıtılan broşürde, dış politika, ekonomi, anayasa, eğitim ve toplumsal barış sorunları üzerinde duruldu.

Broşürde koalisyon için yer alan 14 ilke ise şöyle:

”12 Eylül darbe anayasası yerineözgürlükçü, demokratik bir anayasanın yapılması, Türkiye’nin 12 Eyül darbe hukukundan bütünüyle arındırılması, hukuk devletinin tüm kurum ve gerekleri ile birlikte tesis edilmesi, siyasi ahlak yasasının çıkarılması, refahın tabana yayılması ve sosyal devletin inşası, barışçıl ve rasyonel bir dış politika, vergi denetimlerinin siyasala araç olmaktan çıkarılması, kamu maliyesinin şeffaf hale getirilmesi, yolsuzluklarla etkin mücadele, gençleri potansiyel suçlu gören anlayışa son verilmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi, medya üzerindeki baskılara son verilmesi, cumhurbaşkanının anayasal sınırlarına çekilmesi, örtülü ödenek sadece Başbakan tarafından kullanılmalı.”



Broşürün sonunda yer alan ‘yüksek profilli ve çözüm odaklı bir koalisyon’ başlığında ise koalisyon hükümetinin 4 yıl süreyle iktidarda kalmayı hedeflemesi, koalisyon ortakları arasında güven ve samimiyet ortamının oluşmasının gerektiğine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“Kurulacak olan koalisyon hükümeti yüksek profilli, içeriye ve dışarıya güven veren bir yapıda olmalıdır. TBMM’de yeterli çoğunluğa ve geniş bir toplumsal tabana sahip yüksek profile sahip bir koalisyon hükümeti 5 temel alandaki sorunları çözecek, yapısal reformları hayata geçirecek güve sahip olacaktır. Koalisyon hükümeti 4 yıl süreyle iktidarda kalmayı hedeflemeli. Kurulacak olan koalisyon hükümeti ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda alınması gereken bazı kararları büyük bir cesaret ile almak zorunda. Kısa vadeli politik hesaplarla yapısal bir dönüşüm hayata geçirilemez. Koalisyon ortakları arasında güven ve samimiyet ortamı oluşmalı. Toplumsal kutuplaşmayı aşmak, oluşan ön yargıları yıkmak ülkemizin özlem duyduğu huzur ve barış ortamının önce siyasette sağlamak için koalisyon ortakları gereken güven ortamını oluşturmalı samimiyetle Türkiye’nin sorunlarını çözmek için gayret sarf etmelidir.”