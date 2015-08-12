'CHP koalisyon görüşmelerini bu aşamaya getirerek en büyük fedakârlığı yapmıştır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan grup toplantısı sona erdi. Toplantıda milletvekillerine CHP’nin ve Türkiye’nin 5 temel sorununun yer aldığı bir broşür dağıtıldı. Toplantıdan sonra konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Parti Meclisi'nden ve Merkez Yürütme Kurulundan sonra bugün de CHP grubu, Sayın Genel Başkana, Adalet ve Kalkınma Partisi ile yarın yapılacak son görüşmede, bir koalisyon kurma ya da kurmama konusunda tam yetki ve tam destek vermiştir" dedi. "Partimiz, 13 yıldır ülkeyi yöneten ve yönetim şekillerine her yönüyle itirazımızın olduğu bir partiyle koalisyon görüşmelerini bu noktaya kadar getirmekle en büyük fedakarlığı yaptığını düşünmektedir" diyen Özel, "Yarın da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Türkiye için fedakarlık yapıp yapmayacağını görmek istiyoruz" diye konuştu.

AKP ile gerçekleştirilen koalisyon görüşmeleri ve son günlerde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Parti Meclisi'nden ve Merkez Yürütme Kurulundan sonra bugün de CHP grubu, Sayın Genel Başkana, Adalet ve Kalkınma Partisi ile yarın yapılacak son görüşmede, bir koalisyon kurma ya da kurmama konusunda tam yetki ve tam destek vermiştir" dedi.

Toplantıda milletvekillerine "CHP’nin koalisyon ilkeleri ve Türkiye’nin 5 temel sorunu" isimli dağıtılan broşürde, dış politika, ekonomi, anayasa, eğitim ve toplumsal barış sorunları üzerinde duruldu.

Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki grup toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 5 saat 45 dakika süren görüşmelerin sonunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kapanış konuşması yaptığını anlattı. Özel, şöyle devam etti:

"CHP, Türkiye'nin ve dünyanın en köklü partilerinden bir tanesidir. Geçmişte tarihimizde çok sayıda önemli karara imza atmış olan bu grubun, bugün, Sayın Genel Başkan ile tüm konularda tam mutabakat ve kendisine tam destek veren tavrı belki de tarihimizde ender görülen birlikteliklerden bir tanesi olarak altını çizmek istiyoruz. CHP Genel Başkanı, yarın, bir hükümet kurmak üzere ve tüm iyi niyetiyle ve her zamanki gibi tüm fedakarlığıyla orada olacaktır. Partimiz, 13 yıldır ülkeyi yöneten ve yönetim şekillerine her yönüyle itirazımızın olduğu bir partiyle koalisyon görüşmelerini bu noktaya kadar getirmekle en büyük fedakarlığı yaptığını düşünmektedir. Yarın da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Türkiye için fedakarlık yapıp yapmayacağını görmek istiyoruz."

CHP'nin anlayışının önce Türkiye, daha sonra partinin menfaatleri olduğunu aktaran Özel, iktidar partisine en yakın anket kuruluşlarının dahi ortaya koyduğu sonuçların, "yapılacak olan bir erken seçimden en az endişe etmesi gereken partinin CHP olduğu, bir erken seçimde oylarını en çok artıracak partinin CHP olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

"Kendimizi düşünüyor olsak, o masadan çoktan kalkardık" diyen Özel, şunları kaybetti:

"Yarın o masaya, tüm ön yargılarımızdan arınmış bir şekilde; ancak 14 tane ilkemiz ve beş ana sorun alanına çözüm getirecek, dört yıllık ve bir onarım hükümeti talebiyle oturacağız. Gözleri anketlerde, seçim barajını ve birkaç tane kanunu değiştirip kendileri için en uygun zamanda seçime gitme hevesiyle bir koalisyon ortağı arayanların ortağı biz olmayız. Ama hem mutfaktaki yangını hem ülkenin dört bir yanına sıçramış olan yangını, anaların gözyaşlarını ve akan kanı durdurmak için kurulacak gerçek bir onarım hükümeti için yarın bütün güler yüzümüz, bütün iyi niyetimiz ve bütün ön yargılarımızdan arınmış bir şekilde Sayın Davutoğlu'na bir koalisyon kurmak üzere gidiyoruz. Bunun dışındaki kısa süreli özel gündemli ve kendi partilerinin çıkarını önceleyen her türlü teklife kapalı olduğumuzu önce Türkiye için, önce vatandaşın yüzünü güldürecek bir icraat hükümeti içinde bütün iyi niyetimizle masada olduğumuzu tekrar ediyoruz."

Özel, yarının hayırlı olması dileğini de sözlerine ekledi.