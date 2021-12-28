AKP milletvekili, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatları eleştirdi: Ürünlerde, piyasaya göre ciddi bir fark bulunmuyor

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ekim ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yapıp fiyatları için “gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatları eleştirdi. Demirbağ, piyasaya göre tarım kredi marketlerinde satılan ürünlerin fiyatlarında bir fark bulunmadığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin gıda fiyatlarının belli bir düzeye çekme amacıyla kurulduğunu belirten Demirbağ, tarım marketlerinde birkaç üründe düşük fiyat olduğu söyledi.

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Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş’ın haberine göre, Tarım marketlerdeki fiyatların yüksek olduğunu belirten AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatlarla ilgili şöyle konuştu:

“Halk ekmek fabrikaları, nasıl ki ekmek fiyatlarını dengeleme görevi ifa ediyorsa, tarım marketler de gıda ürünlerinin fiyatını, belli bir düzeye çekme görevini yerine getirmek için kuruldu.

Ancak benim bu marketleri gezip gördüğüm kadarıyla, tarım marketlerindeki ürünlerde, piyasaya göre ciddi bir fark bulunmuyor. Birkaç üründe bir miktar düşük fiyat var. Ancak bu fiyatlar, Cumhurbaşkanımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde değil.

Bu durumu gerek Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse de Sanayi Bakanlığı yetkililerine ileteceğiz. Genel müdürümüzle yaptığım görüşmede, tarım marketlerinde uygulanan fiyatların gerekçesini; piyasaya yeni girdiklerini, diğer marketlerin ellerinde stokları olduğunu ifade etti.

Müdür bey, ürünlerin alış fiyatının üstüne, sadece personel ve kira giderlerini ekleyerek satış yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki günlerde tarım marketlerde ciddi fiyat düşüşleri bekliyoruz.”