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AKP Milletvekili Külünk açıkladı: Grev yasağını THY yönetimi istedi!

THY'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken havacılık sektörünü de grev yasağı kapsamına dahil eden yasa değişikliği teklifinin mimarı AKP Milletvekili Metin Külünk, talebin THY yönetiminden geldiği mesajını verdi

31 Mayıs 2012 23:10

THY'de iş bırakma eylemi sürerken "grev hakkı" yasağının havacılık sektöründe de uygulanmasına ilişkin verdiği yasa teklifi TBMM'de kabul edilen AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk sürpriz bir açıklama yaptı. Külünk, TV8'de yayınlanan Haberaktif'te Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtlarken, havacılık sektöründe grev yasağı için Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin TBMM'ye başvurduğu mesajını verdi.

 
Külünk, Gökmen Karadağ'ın "neden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken grev yasağının havacılık sektöründe de uygulanması için yasa teklifi verdiği" sorusu üzerine, cevabına, "soruya soruyla karşılık vereceğini" belirterek başladı ve "Neden THY yönetimi milletin iradesine başvurma ihtiyacı hissetti. Ne oldu ki, emeğin yönetenleriyle THY yönetimi arasında hangi gerginlikler, hangi iletişimsizlikler ortaya çıktı ki, milletin meselelerinin çözüm merkezi olan milletin iradesine başvurma ihtiyacı hissetti" dedi.
 
Külünk, Karadağ'ın bu sözler üzerine peş peşe yönelttiği "Grev yasağı için THY yönetimi mi size başvurdu" sorularına net yanıtlar vermekten kaçınmakla birlikte THY'nin TBMM ile ilişki kurduğu mesajını verdi. Külünk, grev yasağını "THY'nin rekabet üstünlüğünü engelleyecek eylemleri engellemenin bir hak olduğu" iddiasıyla savundu. Dünyadaki birçok şirketin grev hakkı nedeniyle "battığını" savunan Külünk, "grev yasağının emeğin hakkını çalışanlarına sağlamama hakkını THY'ye vermeyeceğini" iddia etti. Grev yasağının, "birtakım eylemlerle THY'nin büyümesine engel olmak isteyenleri" önleyeceğini de öne süren Külünk, "Yumruk sallayarak, yakarak ve yıkarak sendikacılık yapma dönemi bitmiştir artık dünyada" dedi.
 
 

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