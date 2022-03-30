AKP'li vekil: Erbakan hayatta olsaydı Erdoğan'ı alkışlardı

Erbakan, AKP için ne demişti?

Erbakan, 2007 yılında katıldığı bir televizyon programında AKP için, "Kime oy veriyorsun arkadaş bu rantiyecilere mi, bu faizcilere mi, bunlar tabi seni mahvederler. Şimdi de gelip ağlıyorsun, aç kaldım, ayçiçeği ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. AKP’ye oy vermek demek İsrail’e oy vermek demek, Amerika’ya oy vermek demek, IMF’ye oy vermek demek. Elbette arkasından aç kalacaktın, ne bekliyordun, sen yaptın bu işi sen kendin" demişti.

Erbakan, "Sen şimdi narkozlandın işbirlikçi basının etkisiyle, sana her şeyi yutturmaya kalkıyorlar. Hala efendim ne yapalım, başka alternatif yok. Galiba ona oy vereceğiz diyerek cehenneme bilet almaya hazırlanıyorsun. Milli hiçbir şeyin kalmadı, ciğerin gitti, kalbin gitti, miden gitti, bütün organların söküldü alındı. Dağın toprağın limanın hiçbir şeyin kalmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

Erbakan, "AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu senaryoları tanzim eden Siyonizmdir" demişti.