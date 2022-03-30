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Politika

AKP'li vekil: Erbakan hayatta olsaydı Erdoğan'ı alkışlardı

Karamollaoğlu'nun "Erbakan hayatta olsa CHP ile hareket ederdi" sözlerinin yankıları sürüyor

30 Mart 2022 14:54

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 2007 yılında, "AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek, ABD'ye oy vermek demek. AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu senaryoları tanzim eden Siyonizmdir" diyen eski başbakan ve Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ın hayatta olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alkışlayacağını savundu. 

AKP'li Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun “Necmettin Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusuna verdiği "Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle olurdu" yanıtını vermesini eleştirdi. Subaşı, Erbakan'ın siyasi hedeflerinin hepsini Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini savundu.

Subaşı, şöyle konuştu:

"Merhum Erbakan hayatta olsaydı okullara Kur'an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı. Temel Bey herhalde unutmamıştır; merhum Erbakan'ı ilerlemiş yaşında hapse girmekten kurtaran, CHP'nin karşı çıkmasına rağmen yasal değişikliği yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Merhum Erbakan'ın rüyası Ayasofya'yı ibadete açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayasofya'nın ibadete açılmasının iptali için mücadele eden CHP değil miydi?"

TIKLAYIN - Karamollaoğlu'ndan "Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusuna yanıt: Kesinlikle olurdu

TIKLAYIN - AKP'ye yakınlığı ile bilenen haber siteleri Erbakan'ın sözlerini montajlayıp yayınladı: "AKP" ifadesi kesildi 

Erbakan, AKP için ne demişti?

Erbakan, 2007 yılında katıldığı bir televizyon programında AKP için, "Kime oy veriyorsun arkadaş bu rantiyecilere mi, bu faizcilere mi, bunlar tabi seni mahvederler. Şimdi de gelip ağlıyorsun, aç kaldım, ayçiçeği ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. AKP’ye oy vermek demek İsrail’e oy vermek demek, Amerika’ya oy vermek demek, IMF’ye oy vermek demek. Elbette arkasından aç kalacaktın, ne bekliyordun, sen yaptın bu işi sen kendin" demişti.
 
Erbakan, "Sen şimdi narkozlandın işbirlikçi basının etkisiyle, sana her şeyi yutturmaya kalkıyorlar. Hala efendim ne yapalım, başka alternatif yok. Galiba ona oy vereceğiz diyerek cehenneme bilet almaya hazırlanıyorsun. Milli hiçbir şeyin kalmadı, ciğerin gitti, kalbin gitti, miden gitti, bütün organların söküldü alındı. Dağın toprağın limanın hiçbir şeyin kalmadı.” ifadelerini kullanmıştı. 
 
Erbakan, "AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu senaryoları tanzim eden Siyonizmdir" demişti. 
 
 

 

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