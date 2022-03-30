AKP'ye yakınlığı ile bilenen haber siteleri Erbakan'ın sözlerini montajlayıp yayınladı: "AKP" ifadesi kesildi

AKP'ye yakınlığı ile bilenen Yeni Şafak ve Kanal 7, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın 2007'de yaptığı bir konuşmasını montajla manipüle ederek yayınladı. Söz konusu siteler tarafından yayınlanan ve Necmettin Erbakan’ın “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” dediği videonun asılsız ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşan ve Yeni Şafak, Kanal 7 gibi haber siteleri tarafından haberleştirilen bir videoda, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın "Ey Kasketli adam beni iyi dinle CHP'ye aldanıp da kuyruğuna yapışma" dediği iddia edildi.

Teyit'in video için yaptığı araştırma sonucu Erbakan’ın videoda “Ey kasketli adam beni iyi dinle CHP'ye aldanıp da kuyruğuna yapışma" dediği iddiasının doğru olmadığı, söz konusunu videonun orijinalinde Erbakan'ın, "Ey kasketli adam. Beni iyi dinle! CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erbakan'ın konuşması 2007'ye ait

Videonun, Erbakan tarafından, 28 Haziran 2007 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferansları kapsamında seri olarak düzenlediği “İşbirlikçiler ve Akp’nin Ekonomik Yıkımı” isimli konferansta çekildiği öğrenildi.

2 Aralık 2012’de YouTube’a yüklenen konferansın ikinci bölümünün 26.37 saniyesinde Erbakan’ın kendi partililerini uyarmak amacıyla "Ey kasketli adam. Beni iyi dinle! CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma" ifadelerini kullanıyor.