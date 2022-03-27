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Karamollaoğlu'ndan "Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusuna yanıt: Kesinlikle olurdu

"Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi"

27 Mart 2022 12:34

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusu üzerine "Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle olurdu" yanıtı verdi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Masası'nda Fatih Atik’in konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, “Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusu üzerine, "Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle olurdu" yanıtı verdi. 

"Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi" diyen Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Temel KaramollaoğluNecmettin ErbakanFatih Atiksaadet partisi

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