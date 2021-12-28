AKP'li Şamil Tayyar'dan teftiş tepkisi: İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa ‘can suyu’ veriyoruz

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftişe ilişkin olarak, "Ne zaman sıkışsa İmamoğlu'na can suyu veriyoruz" yorumunu yaptı.

AKP içinden, İBB'ye yönelik başlatılan 'terör teftişi' ile ilgili tepki geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz" dedi.

Tayyar şunları yazdı:

"Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık"

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