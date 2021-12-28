Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye teftiş" açıklaması: Başkanı sorumlu tutarsak kendimizi inkâr etmiş oluruz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya, İBB'nin işe aldığı kişiler arasında terörle iltisaklı bireylerin oluğu iddiasıyla ilgili konuştu.

“Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz” diyen Kurtulmuş, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı’nı mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkâr etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş dün HaberTürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un programına katılmış, söz konusu konuyla ilgili olarak; “Büyükşehir Belediye başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış soruşturma söz konusu değil” demişti.

Altaylı, programdan sonra görüştüğü Kurtulmuş’un, “Belediye Başkanı’nın tedirgin olmasına gerek yok” ifadesiyle ilgili olarak, "Böyle söylemem gerektiği için böyle demedim. Böyle düşündüğüm için böyle dedim” dediğini aktardı. Altaylı bugünkü yazısında ayrıca Kurtulmuş’un şu açıklamalarına yer verdi:

“Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz. Eğer çıkarmaya kalkarsak o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, yargıda, emniyette pek çok kurumda sayıları binlerle ölçülen terörist bulunup ayıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı’nı mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkâr etmiş oluruz.”

Altaylı, “Doğrusunu isterseniz yayında ve sonrasındaki Numan Kurtulmuş’un sözleri içimi rahatlattı. Türkiye’de yeni bir yüksek gerilim hattı oluşturulmaya çalışılmadığını düşündüm. Umarım Numan Bey’in sözleri, kurumsal bir yaklaşımı yansıtıyordur” görüşünü ifade etti.

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