AKP’li Metiner’in işaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz:  Astronomik dönen bir maaş yok

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner'in "Tarım Bakanlığı'nda bir genel müdür. Eski vekil. Biz iki maaşı eleştirirken meğer bu zat kendine bağlı birçok yerden maaş alıyormuş. Toplam maaşı ise devasa boyutlarda. Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı” sözleriyle tepki gösterdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Aşağı yukarı bizim yönettiğimiz büyüklük 50 milyar lira civarında. Aldığımız toplam huzur ücreti de toplam 12 bin lira. Normal genel müdürler ne maaş alıyorsa ben onu alıyorum. Yani öyle astronomik dönen bir maaş yok” açıklamasını yaptı.

"Metiner'i bilgilendirdi"

ANKA'da yer alan habere göre, Poyraz, "Ben Mehmet Metiner’i bilgilendirdim. Kendisine bu konuda kanunun maddesini gönderdim. Bizim kendi kanunumuzda böyle bir madde var. Biz birden fazla şirkette görev almış olsak bile, kendi yönetimimizdeki bu şirketlerden sadece birisinden huzur hakkı alabiliriz, kanunun emredici hükmü bu. Görev aldığım şirketleri, yönetim kurulu olduğum şirketleri ve hangisinden ne kadar huzur ücreti aldığımı gönderdim." dedi.

"Ben Tarım Kredi Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı’yım huzur ücreti almıyorum"

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Ben Tarım Kredi Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı’yım huzur ücreti almıyorum. Bereket Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı’yım. İmza attığım halde orada huzur ücreti almıyorum. GÜBRETAŞ Maden A.Ş.’nin şu anda da oranın Yönetim Kurulu üyesiyim, oradan huzur ücreti almıyorum. Sadece GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla aldığım bir huzur ücreti var. Başka şirketlerden herhangi bir şey aldığım yok. Ama bunu maalesef anlatamıyoruz."

"Tweetlerini kaldırdı"

Kendisine bunun doğru olmadığını başta Milli Gazete olmak üzere haberler yapıldığını, İstanbul ve Ankara adliyelerinde buna yakın farklı tarihlerde açılan davalar olduğunu ve bu davaların tamamının kazanıldığını hem yayın yasağı hem de tekzip noktasındaki mahkemelerin tarih ve dosya numaralarını gönderdik. Kanundaki madde de biz şahsi mal varlığımızla cezai ve mali sorumluluğa tabi olsak da kanun gereği bir tanesinden yönetim kurulu huzur ücreti ödenir. Şu an olan da bu. Kendisine arkadaşımızla bu bilgi notunu gönderince mesaj olarak da ‘Tamam’ deyip, twitleri kaldırdı. Sonrasında da yanlıştan dönmek gibi birtakım şeyler yazdı oraya.

"8 şirket var, aldığım huzur ücreti 12 bin lira"

Aşağı yukarı bizim yönettiğimiz büyüklük 50 milyar lira civarında. Aldığımız toplam huzur ücreti de toplam 12 bin lira. Şu anda 8 tane şirket var. Diğerlerinden hiçbir şey aldığımız yok. Tarım Kredi Kanunu’nda ‘sadece bir şirketten ödenir’ hükmü var. Yani kanunda çok hüküm varken yasama organı üyeliği yapmış arkadaşımızın bu kanuni gerekçeyi okumayarak veya bilmeyerek böyle aceleci davranması bilmiyorum nasıl düşünmek lazım.”

“Eski milletvekili hiç mi görev almayacak"

Poyraz, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, “Fahrettin Poyraz'ın 8 şirketin yönetim kurulunda, ayda 150 bin liraya yakın para alıyor” sözlerine ise şu yanıtı verdi:

“Bizim burada 20’nin üzerinde şirket var. Orada iki arkadaşımız görev almış. O iki arkadaş üzerinden şey yapıyor. Kaldı ki bu arkadaşımızın bir tanesi ekonomi konusunda çok uzman bir arkadaş. Diğeri de hem özel sektör tecrübesiyle hem de veteriner hekim sıfatıyla da bu işlerle ilgilenen iki arkadaşımız. Şimdi eski milletvekili olan, bir dönem milletvekilliği yapmış olan arkadaşlarımız hiç mi görev almayacaklar. Yani ne yapalım bu konuda? CHP’den veya diğer siyasi partilerden bir dönem milletvekilliği yapıp da farklı görev alan arkadaşlarımız yok mu yani? Siyasetçi uzmanı olduğu konular da topluma fayda anlamında görev almayacak mı?

Şirketlerimizin tamamı kooperatif şirketi olduğu için İstanbul Borsası’nda işlem görüp görmemesine bakılmaksızın şirketlerimiz bizim SPK mevzuatlarına tabi. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabiyiz. Biz SPK mevzuatlarına tabi şirketler gibi denetim usul ve esaslarına tabiyiz. Kimseden saklayacak bir şeyimiz yok ki.

"Astronomik rakamlar değil"

Yaklaşık 50 milyar liralık bir bütçe yönetiyorum. Onun gerekçesi de kimisi iddialarda bulundu. Kimi 50 dedi, kimi 100. Kimi 200 dedi. Mesela Veli Ağbaba da dedi. Ben gidip onu mahkemelere sundum. Öyle olmadığı çok çok altında olduğu net. Normal genel müdürler ne maaş alıyorsa ben onu alıyorum. Yani öyle astronomik dönen bir maaş yok. Veli beyin de iddia ettiği gibi 50 yerden alıyor diye değil. Bakın piyasaya bir genel müdürü maaşı 20-25 bin liradan başlayıp… mesela benim ölçeğimdeki bir genel müdür nerede vardır. Bir OYAK’ın başında vardır. Piyasada bir 50 milyar yöneten bir adam ne alıyor bir bakın ondan sonra benim gibi bir adam kaç para alıyor bir tahmin edin.”

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