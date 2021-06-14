AKP'li Mehmet Metiner'den "çift maaş" tepkisi: Bu uygulamaya son verilmeli, toplumun vicdanını rahatsız eden bu uygulama siyasi kırıma dönüşebilir

Eski AKP milletvekili ve Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Mehmet Metiner, bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

AKP'li Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “çift maaş” tartışmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Oda Tv'nin haberine göre; Metiner, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir" mesajını paylaştı.

Çift maaş alan bürokratlar

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt (PTT Yönetim Kurulu üyesi, TTNet Yönetim Kurulu Başkanı)

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan (PTT Yönetim Kurulu üyesi, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı)

Eski Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez (PTT Yönetim Kurulu üyesi, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç (Türksat Yönetim Kurulu üyesi)

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak (Halkbank Yönetim Kurulu üyesi)

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci (Türksat Yönetim Kurulu üyesi)

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati (Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut (Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan (TTNet Yönetim Kurulu Başk. Yard.)

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu (Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi),

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren (Türksat Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın (Türksat Yönetim Kurulu üyesi)

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan (Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı)

Cumhurbaşkanlığı DDK Başkanı Yunus Arıncı (Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı (Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi)

Maliye Bakanlığı Müşaviri Prof. Dr. Cem Demiroğlu (Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem (Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet (Ziraat Bankası Denetleme Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Maksut Serim (Halkbank Yönetim Kurulu üyesi)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Meltem Taylan Aydın (Halkbank Yönetim Kurulu üyesi)

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (Halkbank Yönetim Kurulu üyesi)

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın (Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı)

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu (BİK Yönetim Kurulu üyesi)

Maliye Bakanlığı bürokratı Yahya Akben (Ziraat Bankası Denetleme Kurulu üyesi)

Türkiye Varlık Fonu Başdanışmanı Mithat Cansız (TTNet Yönetim Kurulu üyesi)

Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen (Türksat Yönetim Kurulu üyesi)

Maliye Bakanı Müşaviri Ertuğrul Altın (TTNet Yönetim Kurulu üyesi)

Ulaştırma Bakanlığı bürokratı İbrahim Kolcu (Türksat Yönetim Kurulu üyesi).