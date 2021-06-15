"Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir" çağrısı yapan AKP'li Mehmet Metiner, Twitter hesabını kapattı

"Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir" çağrısında bulunan eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Mehmet Metiner önce paylaşımını sildi ardından Twitter hesabını kapattı.

Metiner, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir" mesajını paylaştı.

Tweetten bir süre sonra bir açıklama daha yayımlayan AKP'li Metiner, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve eski AKP'li Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın kendisine ulaştığını ve iddiaları yalanladığını söyledi.

Metiner, paylaşımında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü eski vekil arkadaşımız Fahrettin Poyraz aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum. Başka söze gerek yok. Nokta.” Metiner, bir süre sonra bu tweetini sildi. Son olarak ise Metiner hesabını komple kapattı.

TIKLAYIN - AKP'li Mehmet Metiner'den "çift maaş" tepkisi: Bu uygulamaya son verilmeli, toplumun vicdanını rahatsız eden bu uygulama siyasi kırıma dönüşebilir