AKP'li Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: TÜİK'e güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenmediğine yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, "Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?" dedi.

AKP'li Kurtulmuş, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Kurtulmuş'a "TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçekçi buluyor musunuz?" sorusunu yöneltildi. Kurtulmuş, soruyu yanıtlarken muhalefete ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"TÜİK'le ilgili tartışmaya girmek istemiyorum. Dünyanın bütün modern devletlerinde devletin işlem yaptığı rakamları üreten bir kurum vardır. Efendim, enflasyon oranını nasıl belirleyeceğiz? Bunu bir değil, beş tane, on tane kurum yapmaya başlarsa o ülke yönetilemez bir hale gelir, aynı şekilde diğer istatistikler de. Adı üstünde Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin istatistik bilgilerini Cumhuriyet tarihi boyunca toparlayan bir kurumdur, bunları değerlendirir. Kendi elinde başka birtakım bilgiler olanlar bunları kamuoyuyla paylaşabilir, hiçbir şey yok ama sonuçta resmi işlem yapmanız için elinizde resmi bir kurumun verisi olması lazım, Türkiye İstatistik Kurumu da bu kurumdur. Bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışmak, 'Efendim, kusura bakmayın, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceğiz.' Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir.

Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?"

"Makul ve meşru muhalefeti Türkiye için çok değerli bulurum"

"Muhalefetin makul ve meşru eleştirisine sonuna kadar açık olduklarını" söyleyen Kurtulmuş, kim iktidarsa olursa olsun devlet yönetiminin kurumlar üzerinden ve ciddiyetle olması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, 'bunun tersi durumunda devletin yönetilemeyeceğini' belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye için en büyük felaket budur. Muhalefet yapmak başka bir şeydir. Makul ve meşru muhalefeti Türkiye için çok değerli bulurum. Keşke ellerinde projeleri olan, 'Siz şunu yanlış yapıyorsunuz ama doğrusu budur.' diyen, 'Türkiye'ye 2023-2053, vesaire bizim hedeflerimiz de şunlardır.' diye ortaya çıkan, makul ve meşru talepleri kitleselleştirmek için mücadele eden ve bunun üzerinden hükümete bir şekilde ayar vermeye çalışan muhalefet olsun, vallahi bundan gurur duyarız ama her şeye 'istemezük' diyen, her söylenen sözü 'yalan, yanlış' olarak tarif eden, her yapılan, atılan adımı, 'Bunun arkasında mutlaka başka bir iş vardır.' diye söyleyen ve yeri geldiği zaman da yalan yanlış bilgileri art arda sıralamaktan hiç hicap etmeyen bir muhalefet anlayışını kabul edemeyiz."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından Twitter'dan, randevu istediği ancak vermediklerini belirttiği TÜİK'e gideceğini duyurmuştu. Belirttiği saatte TÜİK’e giden CHP lideri içeri alınmamıştı. TÜİK’in kapısının önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyerek, “"Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" demişti.

Son olarak Kılıçdaroğlu, asgari ücret görüşmeleri için "Bizim esas aldığımız TÜİK'tir" diyen TİSK'e, "Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere" demişti.

CHP başta olmak üzere muhalefetten, TÜİK'in verilerinin güvensiz olduğuna yönelik pek çok açıklama yapılıyor.

TIKLAYIN - TÜİK’in kapıları Kılıçdaroğlu’na açılmadı