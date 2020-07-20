AKP'li Hamza Dağ'ın paylaşımı sonrası sosyal medyada yeni akım: Şu an LGBT'li oldun

Son dönemde AKP'li isimlerin gökkuşağı renklerini barındıran görsel, içerik veya yapılardan subliminal mesaj 'çıkarımları' sosyal medyada gündem oldu.

En son AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın çocuklara dağıtılan süt şişeleri üzerindeki gökkuşağı resmi, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye binasında rengarenk boyanan kolonlara gösterdiği tepki sonrasında pek çok sosyal medya kullanıcısı, LGBTİ+'lara karşı alınan tutumu paylaşımlarıyla tiye aldı.

Kim, neye tepki göstermişti?

Tema Grubu'nun sahibi olduğu tekstil firması LC Waikiki’nin LGBT’yi andırdığı gerekçesiyle “bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması“ ve “mutlaka renk sayısının azaltılması” yönünde kararına AKP'li Metin Külünk'ten destek gelmişti. Külünk, "LC Waikiki’yi insanın doğasına sahip çıkan dikkati, duyarlılığı ve duruşundan dolayı tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz" demişti.

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Son olarak AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan ve Tunç Soyer döneminde de devam eden 0-5 yaş arası çocuklara dağıtılan sütlerin fotoğrafını yayınlayarak, “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” diye yazmıştı. Dağ, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait kolonların rengini LGBT’yi simgeleyen renklere benzetmişti.

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AKP'li Dağ, ardından yaptığı paylaşımla da İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait kolonların rengini LGBT’yi simgeleyen renklere benzeterek bu şekilde boyanmasına tepki göstermişti. Dağ, "Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Gökkuşağının renklerini barındıran her şeyin doğrudan LGBTİ+ hareketiyle ilişkilendirmesiyle dalga geçen Twitter kullanıcıları #ŞuanLGBTliOldun etiketi altında paylaşım yaptı. İşte paylaşımlardan bazıları şöyle: