Metin Külünk LC Waikiki'nin LGBTİ+ kararını destekledi: Şirketin duyarlılığını iş dünyasından da bekliyoruz

T24 Haber Merkezi

Tema Grubu'nun sahibi olduğu tekstil firması LC Waikiki’nin LGBT’yi andırdığı gerekçesiyle “bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması“ ve “mutlaka renk sayısının azaltılması” yönünde kararına AKP'li Metin Külünk'ten destek geldi.

Külünk "LC Waikiki’yi insanın doğasına sahip çıkan dikkati, duyarlılığı ve duruşundan dolayı tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Külünk, benzer "duyarlılığı ve dikkati iş dünyasından beklediklerini" söyledi.

LC Waikiki'nin bu kararının iktidarın LGBTİ+'lara yönelik açıklamalarından sonra gelmesi dikkati çekti.

LC Waikiki'nin bu kararı sosyal medyada LCWaikikiBoykot etiketi açılmasına neden oldu.

Sosyal medyada şirketin kararını destekleyenler de oldu.

LC Waikiki

Şirket 1988 yılında Fransa'da çıktığı marka yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. çatısı altında Türk markası olarak devam ediyor.

47 ülkede 1015 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki, Dizdar ve Küçük aileleri tarafından yönetilmektedir.