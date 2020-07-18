AKP'li Hamza Dağ, gökkuşağından subliminal mesaj çıkardı; görsellerin Tunç Soyer'den önce de kullanıldığı açıklandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sütlerin görselleriyle ilgili “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medya hesabından İzmir’de çocuklara dağıtılan sütlerde kullanılan fotoğrafı hedef aldı.

Hamza Dağ'ın "Kocaoğlu dönemi", "Tunç Soyer dönemi" diye kategorize ettiği görsellerin, eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde de kullanıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan, Hamza Dağ'ı etiketleyerek "fotoğraflar hiçbir subliminal mesaj içermezken Tunç Soyer dönemi diye bahsettiğiniz görsel 2017 yılına aittir" diye yazdı.