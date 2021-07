AKP'li Çamlı: CHP tarih itibari ile mafyatik diyebiliriz, diktatörlük bir mânâda mafya demektir

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen siyaset-mafya tartışmalarına ilişkin olarak, "CHP tarih itibari ile mafyatik diyebiliriz, diktatörlük bir mânâda mafya demektir" görüşünü savundu.

Çamlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP tarih itibari ile mafyatik diyebiliriz, diktatörlük bir mânâda mafya demektir. Onu as, bunu kaldır, şunu tedip et, berikini değiştir, ötekini kov vs vs." ifadesini kullandı.

