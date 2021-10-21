AKP'li Cahit Özkan'dan Merkez Bankası kararı yorumu: Anlık artış ve değişkenlik üzerinden yaklaşmak doğru bir bakış açısı değil

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dövizdeki yükselmeye ilişkin, "Bu kararlar; anlık, döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadeli Türkiye ekonomisine neler getiriyor? Üretimde, istihdamda, ihracatta özellikle gelişen küresel salgınla ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl bir etken ortaya koyacak? Buna uzun vadeli bakmak lazım" görüşünü savundu. Özkan, "Anlık artış ve değişkenlik üzerinden yaklaşmak doğru bir bakış açısı değil" açıklamasını yaptı.

Bir gazetecinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin sorusu üzerine Özkan, Merkez Bankasının bir taraftan para basma görevini yerine getirirken, diğer taraftan fiyat ve finansal istikrarı sağlamakla görevli olduğunu söyledi.

Merkez Bankasının, geçmişten bugüne adımlarını attığını ve kararlarını aldığını anlatan Özkan, "Dünyanın yeniden şekillendiği, sosyoekonomik yapının yeniden inşa edildiği, tabiri caizse yazının, tekerleğin icadı ile başlayıp günümüze kadar sosyoekonomik alandaki değişim ve dönüşüme paralel olarak yeniden ekonomik alanda hükümetlerin, ekonomi çevrelerinin ve merkez bankalarının alması gereken kararlar, atılması gereken adımlar konusunda da farklı yeni bir evreye girildiğinin altını çizmek lazım. Bu çerçevede Merkez Bankamız kararını alırken, finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak ve bu çerçevede Türk ekonomisinin beklentilerine cevap vermek üzere adımlar atıyor, kararlar alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlık artış ve değişkenlik üzerinden yaklaşmak doğru bir bakış açısı değil"

Merkez Bankasının, üretim, istihdam, ihracat, fiyat ve finansal istikrarı sağlayacak en doğru kararları almak zorunda olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün tabii Merkez Bankası yönetimi, Türkiye'nin ekonomik gücünü, kudretini artıracak bir anlayışla kararlarını almıştır. Bu kararların ekonomimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Diğer taraftan bu kararlar; anlık, döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadeli Türkiye ekonomisine neler getiriyor? Üretimde, istihdamda, ihracatta özellikle gelişen küresel salgınla ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl bir etken ortaya koyacak? Buna uzun vadeli bakmak lazım. Henüz kararların açıklanmasının üzerinden bir saat bile geçmedi. Meseleye üzerinden bir saat bile geçmeden, döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden yaklaşmanın, ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın; pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz. Bu anlamda inşallah Türk ekonomisinin kalıcı istikrarını, çok daha güçlü şekilde yatırım, üretim, istihdam, ihracat çerçevesinde emin ve kararlı adımlarla; adeta bir tren yolunda trenin nasıl kararlı şekilde gidişi varsa o şekilde geleceğe hazırlanmasının en önemli kararlarından biri olarak görüyoruz."