Kılıçdaroğlu’ndan Merkez Bankası’na ilk tepki: Erdoğan’ın talebi yerine geldi; vatandaş ağır bir ekonomik yük altında kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz indirimi kararına, “Erdoğan’ın talebi yerine gelmiş oluyor. Bu kararı alanların akaryakıtın, nohudun, mercimeğin dışarıdan geldiğinden haberi yok mu? Geniş kitleler, ağır bir ekonomik yük altında kalacak” dedi.

Vatandaş kışı çok zor çıkaracak

STK’lar, vatandaşlar ve esnafla buluşmak üzere geldiği Kars’ta T24’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doların 9.49 TL’ye kadar yükselmesine neden Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz indirimi kararına ilişkin şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın bağımsız hareket ettiği kanısında değilim. Erdoğan zaten Merkez Bankası’na müdahale ediyordu, faizin indirilmesi konusunda, telkinde bulunuyordu. Dolayısıyla Erdoğan’ın talebi yerine gelmiş oluyor. Bu talebin sonucu ne olur? Toplumda gelir dağılımında olağanüstü bozulmalar meydana gelecek. Bu kışı vatandaş çok zor çıkaracak ekonomik olarak.

Hiç kimse önünü göremiyor

Bu kararı alanlar acaba, akaryakıtın, doğalgazın, nohudun, mercimeğin dışarıdan geldiğini, yemin dışarıdan geldiğini acaba bilmiyorlar mı? Ülkenin ekonomisinden bu kadar habersiz olabilirler mi? Fiyat istikrarını koruma konusunda yetkilendirilen tek kurum Merkez Bankası. Fiyat istikrarını bozma konusunda görevlendirilmiş bir banka konumuna geldi şu anda. Herhangi bir istikrar yok, hiç kimse önünü göremiyor. Alınan karar, geniş kitlelerin ağır bir ekonomik yük altında kalacağını gösteriyor.”

“Telkinlere kapalı olun” dedik

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu: “Merkez Bankası’nın dışarıdan gelen telkinlere kapalı olması gerektiğini belirttik, bağımsızlığına vurgu yaptık. Merkez Bankası’nın dünyayı izlemesi lazım, dünyadaki ve Türkiye’deki piyasa hareketlerini izlemesi lazım. Merkez Bankası’nın kuruluş kanununda açıkça yer alıyor, fiyat istikrarından bir numaralı sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasıdır. Bunu hatırlattık, dış telkinlere kapalı olun, telkin dediğim siyasi baskılara kapalı olun, oturun kendiniz bağımsız olarak karar verin diye ama anlaşıldığı kadarıyla bağımsızlığı yok zaten Merkez Bankası’nın.”