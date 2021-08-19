AKP'li Bülent Turan: Kılıçdaroğlu, 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını koruyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Merkezi'ne asılan "Sınır namustur" pankartıyla ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor" dedi.

Turan, Çanakkale, Lapseki İlçe Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınırlar ve göçmenlerle ilgili açıklamalarını anımsatarak, "Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz kahramanca görevlerini yerine getiriyor. Bir kere bu sözü kullanırken, hiç mi sınırda gözünü kırpmadan bekleyen askerimiz aklına gelmez. Bu devlet adabı değil. Bugün 'sınır namustur' diyenler, dün 'sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - CHP Genel Merkezi, il ve ilçe binalarına "Sınır namustur" pankartı asıldı