AKP kurucularından Hüseyin Çelik: 1 Kasım’da bir kesim bize kahrede kahrede oy verdi; gemi su alıyorsa lüks kamarada batarsınız!

AKP kurucularından, eski bakan ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri sonrası başlayan tartışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. "1 Kasım’da vatandaşın bir kısmı bize kahrede kahrede oy verdi" diyen Çelik, "İnsanlar istikrarın devam etmesi, ekmeğin küçülmemesi, çocuklarının istikbali için oy verdiler. Ben çok sayıda CHP’li işadamı tanıyorum, 'Kredi borcum var, faiz borcum var, döviz borcum var' diye AK Parti’ye oy verdi. 7 Haziran’ı da aklımızdan çıkarmamamız lazım" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (10 Şubat 2016) Hüseyin Çelik, "Bizim derdimiz bireysel değil. Siz bir gemidesiniz. Sizin kamaranız çok rahat ve lüks de olabilir. Eğer geminin dibi su alıyorsa, siz rahat ve lüks bir ortamda batarsınız ama sonuçta batarsınız" diye konuştu. Türkiye'nin şu anda 5 temel sorunu olduğunu dile getiren Çelik, bu sorunları şöyle sıraladı:

Bir: Kutuplaşma.

İki: Dış politikada allak bullak oluş.

Üç: Ekonomi iyi değil.

Dört: Kürt meselesi ve terörle mücadelede gelinen son nokta...

Beş: Paralel’le mücadelenin bir paranoyaya dönüşmesi...

"Davutoğlu ile Erdoğan arasında

yağlı ballı bir durum yok"

AKP'nin kuruluşu sırasında parti programını yazmak üzere görevlendirilen 11 kişiden biri olan Çelik, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir anlaşmazlık olduğu mesajını vererek, "Davutoğlu, Tayyip Bey’in itirazına rağmen gelmiş değil. Tasvibiyle geldi. Ama şimdi orada da yağlı ballı bir durum olmadığına dair yaygın bir kanaat var" dedi.

"Kemalistlerin tek adam

hatasına biz de düşmüyor muyuz?"

"Biz Kemalistlere neden kızıyoruz? sorusunu irdeleyen Çelik, "Bütün bir milletin iman ve haysiyet mücadelesi olan Milli Mücadele’yi sadece bir kişiye izafe ettikleri için değil mi? Şimdi biz de Kemalistlerin düştüğü hataya düşmüyor muyuz?" görüşünü dile getirdi. Çelik, "Tayyip Bey’i savunuyor görünüp edepsizce laflar edenler şunu bilmelidirler ki Tayyip Bey’e iyilik etmiyorlar" ifadesini kullandı.

"AK Parti denince akla gelen ilk 50 ismin yüzde 98’inin mekanizmanın dışına atıldığını" söyleyen Çelik, "Tüm bu insanlara 'hain', 'davaya ihanet etti' muamelesi mi yapacaksınız? Yoksa sıkıntıyı başka bir yerde mi arayacaksınız?" diye sordu.

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