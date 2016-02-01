T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Çelik: AK Parti Genel Başkanı Danışmanlığı görevimden alınmadım, 15 gün önce istifa ettim

Hüseyin Çelik, bugün hükümeti eleştiren Arınç'ın tweetlerini retweetlemişti

01 Şubat 2016 19:43

AKP Genel Başkanı Danışmanlığı görevinden alındığı öne sürülen Hüseyin Çelik iddiaları Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanlayarak, "Ak Parti Gn. Bşk. Başdanışmanlığından alındığımı iddia edenlere: Ben 15 gün önce gördüğüm lüzum üzerine istifa dilekçesi vererek ayrıldım" dedi. Hüseyin Çelik, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle hükümete yakın medyanın hedefi olan AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayı paylaşmıştı. Hüseyin Çelik, 27 Ocak'ta kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında da  "PKK kentlere yerleşti, devlet eli kolu bağlı bekledi, olabilecekleri Erdoğan'a da anlatmıştık" demişti.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığına, aralarında AKP Ankara Milletvekili ve eski MAZLUM-DER Başkanı Ali İhsan Arslan ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da olduğu beş isim getirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, AKP genel başkanlık danışmanlığı için AKP Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Ertan Aydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile eski milletvekilleri Kerim Özkul ve Zeynep Karahan Uslu görevlendirildi.

Ali İhsan Arslan'ın (sağda) oğlu Mücahit Arslan (solda) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

Görevine son verildiği iddia edilen Hüseyin Çelik'in iddiaları yalanladı

 

AKP Genel Başkanı Danışmanlığı görevinden alındığı öne sürülen Hüseyin Çelik iddiaları Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanlayarak, "Ak Parti Gn. Bşk. Başdanışmanlığından alındığımı iddia edenlere: Ben 15 gün önce gördüğüm lüzum üzerine istifa dilekçesi vererek ayrıldım" dedi. 

 

3 isim daha gitti

 

AKP'de Akif Gülle, Halide İncekara ve Güldal Akşit'in görevleri sona ermiş oldu.

 

Çelik, Arınç'ı retweetlemişti

 

Hüseyin Çelik, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle hükümete yakın medyanın eleştirilerine hedef olan AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayı paylaşmıştı.

 

Çelik, "PKK kentlere yerleşti,
Erdoğan'a anlatmıştık" demişti

 

Hüseyin Çelik, 27 Ocak'ta kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında da  "PKK kentlere yerleşti, devlet eli kolu bağlı bekledi, olabilecekleri Erdoğan'a da anlatmıştık" demiş

 

 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğluakpak partidanışmanhaberali ihsan arslantaner yıldızhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24