Hüseyin Çelik: AK Parti Genel Başkanı Danışmanlığı görevimden alınmadım, 15 gün önce istifa ettim

AKP Genel Başkanı Danışmanlığı görevinden alındığı öne sürülen Hüseyin Çelik iddiaları Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanlayarak, "Ak Parti Gn. Bşk. Başdanışmanlığından alındığımı iddia edenlere: Ben 15 gün önce gördüğüm lüzum üzerine istifa dilekçesi vererek ayrıldım" dedi. Hüseyin Çelik, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle hükümete yakın medyanın hedefi olan AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayı paylaşmıştı. Hüseyin Çelik, 27 Ocak'ta kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında da "PKK kentlere yerleşti, devlet eli kolu bağlı bekledi, olabilecekleri Erdoğan'a da anlatmıştık" demişti.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığına, aralarında AKP Ankara Milletvekili ve eski MAZLUM-DER Başkanı Ali İhsan Arslan ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da olduğu beş isim getirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, AKP genel başkanlık danışmanlığı için AKP Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Ertan Aydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile eski milletvekilleri Kerim Özkul ve Zeynep Karahan Uslu görevlendirildi.

Görevine son verildiği iddia edilen Hüseyin Çelik'in iddiaları yalanladı

AKP Genel Başkanı Danışmanlığı görevinden alındığı öne sürülen Hüseyin Çelik iddiaları Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanlayarak, "Ak Parti Gn. Bşk. Başdanışmanlığından alındığımı iddia edenlere: Ben 15 gün önce gördüğüm lüzum üzerine istifa dilekçesi vererek ayrıldım" dedi.

3 isim daha gitti

AKP'de Akif Gülle, Halide İncekara ve Güldal Akşit'in görevleri sona ermiş oldu.

Çelik, Arınç'ı retweetlemişti

Hüseyin Çelik, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle hükümete yakın medyanın eleştirilerine hedef olan AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayı paylaşmıştı.

Çelik, "PKK kentlere yerleşti,

Erdoğan'a anlatmıştık" demişti

Hüseyin Çelik, 27 Ocak'ta kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında da "PKK kentlere yerleşti, devlet eli kolu bağlı bekledi, olabilecekleri Erdoğan'a da anlatmıştık" demiş