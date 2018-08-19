AKP kongresinin ardından; yerel seçim kadrosu dizayn edildi, kongre salonunda ona sürpriz oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkan seçildiği AKP’nin 6. Olağan Büyük Kongresi’nde partinin yetkili kurullarındaki dağılım 'yerel seçim dizaynı' olarak değerlendirildi.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde partisindeki oy kaybının faturasını da çıkardı. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Ataş'ın yerine Erkan Kandemir getirildi. Seçim İşleri Başkanlığı görevi de Ahmet Sorgun’dan alınıp, Ali İhsan Yavuz’a verildi. Erol Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü Yerel Yönetim Başkanlığı ise Mehmet Özhaseki'nin oldu. Yenilenen kadro yerel seçimlerin önemi diye değerlendirilirken, yeni yasa döneminde Diyarbakır Milletvekili, eski bakan Mehdi Eker’in liste dışı kalması herkesin dikkatini çekti.

Miroğlu, kongre salonunda öğrendi

Erdoğan, 50 kişilik MKYK’sının 42’sini milletvekillerinden oluşturdu. 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen, 25 ve 26. Dönem milletvekili Orhan Miroğlu da MYYK’e seçildi. Miroğlu, T24’e yaptığı açıklamada,“ Kongre salonunda öğrendim, öncesinden haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu” dedi. Kulislerde, Miroğlu’nun MKYK üyeliği, son iki yasama dönemi çalışmaları dikkate alındığında ise sürpriz olmadı.

TBMM Başkanı olana kadar Binali Yıldırım'ın yürüttüğü genel başkan vekilliğine ise eski Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un oturması 'sürpriz' olarak yorumlandı.

Partinin en önemli yetkili kurulları MKYK ve MYK atamaları için tecrübe- gençleştirme açısından dengelerin korunduğu bir yapılanma olarak değerlendiriliyor.