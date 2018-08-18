AKP'nin yeni MKYK'sı belli oldu; Erdoğan 6. kez genel başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu olağan kongrede AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 50 kişilik listede 21 kişi yerini korurken, 29 yeni isim listeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1380 oy ile 6. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi.

AKP'nin 6. Olağan Kongresi'nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Yeni MKYK'da 27. dönemden 42 milletvekili, 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni isim var.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşma

Partinin Genel Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

MKYK'da yer alan isimler şöyle:

Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Julide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köjs, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı Zehra Taşkesenoğlu.

Listede olmayanlar

Eski MKYK’da olup da revize edilen listede olmayan isimler şunlar:

Ali Aydınoğlu, Abdulhamit Gül, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Fevzi Şanverdi, İsa Sinan Göktaş, İshak Gazel, İsmail Emrah Karayel, Mehmet Eker Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Mustafa Savaş, Mustafa Yel, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan Zeynep Alkış.

Merkez Disiplin Kurulu

Ayrıca Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu.

Buna göre Merkez Disiplin Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:

Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç.

Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu

Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri de şöyle:

Yalçın Akdoğan, İlyan Şeker, Ayşe Keşir.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nda da şu isimler yer alıyor:

Mehmet Ali Şahin, Ayşenur Bahçekapılı, Halide İncekara, Kemalettin Aydın.

Bugün toplanıyor

AKP'de yeni seçilen MKYK'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde saat 17.30'da yapılacak.