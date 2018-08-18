Erdoğan: Bizi stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Washington hattında yaşanan gerginlik hakkında ABD'ye suçlamalarda bulundu ve "Bize stratejik ortak deyip stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1380 oyla 6. kez AKP Genel Başkanı seçildi.

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AKP 6. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Erdoğan kongreye katılmadan önce, içeriye giremeyen vatandaşlara şu ifadelerle seslendi:

"Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye ve dünyaya bu mesajları tekrar veriyoruz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere hem sandıklarda hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yerel seçimlerde bütün büyükşehirleri halkımızdan emanet alacağız.”

"Türkiye'de hiçbir şey eskiyi gibi olmayacak"

Kongrede tanıtım filmi gösterilmesinin ardından Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 17 yıl önce AK Parti'yi kurarken 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik."

"AK Parti hicrettir"

AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kağıt üzerinde 60 kurucu üyeyle kurulmuş bir partidir. AK Parti'nin asıl kurucu milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin en olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olabilmek gerekir. AK Parti başlangıçtır. AK Parti hicrettir. AK Parti Malazgirt'tir. AK Parti Anadolu'daki tüm izlerimizdir. AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fatihtir. AK Parti müdafidir. AK Parti Çanakkaledir. AK Parti Kut-ul Amaredir. AK Parti İstikbal Harbimizdir. AK Parti çok partili hayattır. AK Parti kalkınmadır. AK Parti bugündür. Velhasıl AK Parti Türkiyedir. Bunun için AK Parti'yi milletimiz kurmuştur diyoruz. AK Parti, Hz. Adem'in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takipçisidir.

Bazılarının dünyalarında şeref, onurlu bir hayat gibi bir hayat sürmek gibi kavramların karşılığı olmayabilir.

"İman varsa imkan da vardır"

Bugün de birileri bizi güya ekonomi, kur, döviz, yaptırım, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Diyoruz ki iman varsa imkan da vardır. Bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. Türk'ün cesareti ve Müslüman’ın aklı imanının tezahürüdür.

Bize stratejik ortak deyip stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız.

“Kısa çöp, uzun çöpten hakkını bir gün alacak"

Ya olacağız ya öleceğiz diye hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız. Kurulduğumuz günden beri gördüğümüz her haksızlık zulüm riyakarlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlerden boyun eğenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, arkada el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz.

“Kurdukları tuzaklar yetmedi”

AK Parti olarak karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Gücümüzü darbecilerden, vesayet odaklarından değil milletimizden aldık. Milletimizin talep ve beklentilerine göre icraat yaptık. Biz medeniyetimizin köklerini Medine'nin minberinde, Mescid-i Aksa'nın minaresinde ararız. Biz ülkemizi çok sevdik. Sevdiğimiz için de ülkemize birinci sınıf demokrasi, hizmet, ekonomi yakışır dedik. Bunun için çalıştık, mücadele ettik. Hep inşa etmenin, üretmenin, büyütmenin peşinde olduk.

Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, içerideki ihanet odaklarını harekete geçirdiler. Sokak, yargı-emniyet darbesi yapmaya çalıştılar. Sınır darbesi yapmaya kalktılar, siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.

Sınır ötesinde sürdürdüğümüz operasyonları genişleterek sürdürmeye devam edeceğiz.

Son günlerde yaşanan sıkıntıların bize yeni ve daha büyük atılımların kapısını açacağına yürekten inanıyorum.

Kongreden notlar

Kongrede Divan Başkanlığı'nda eski TBMM Başkanı ve bakan Mehmet Ali Şahin seçildi.

Kongreyi aralarında Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in de bulunduğu çok sayıda yabancı konuk izledi. Kongrede Rusça, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere 4 dilde de simültane tercüme yapıldı.

MKYK ve MYK değişecek

Erdoğan, partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidecek. AKP kongresinde ilk kez seçimler tek liste olarak yapılacak. Partinin tüzüğünde buna olanak veren madde bulunduğu ve zaman kaybetmemek için bu yöntemin seçildiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1380 oyla 6. kez AKP Genel Başkanı seçildi.