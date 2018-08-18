AKP'de yeni MYK üyeleri bellli oldu; Ömer Çelik parti sözcüsü oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Parti sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, da genel başkanvekilliğine getirildi.

AKP'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yerel Yönethimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan oldu.