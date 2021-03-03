AKP kongrelerinin yapıldığı illerde vaka sayıları arttı; hangi iller "çok yüksek riskli" kategoriye girdi?

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir’in hazırladığı tabloya göre; AKP’nin kongre yaptığı illerde vaka sayısı ciddi artışlar gösterdi. Demir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu illerdeki kongrelerin "lebalep" olmasından övündüğünü hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’na “Suskunluğunuz ‘lebalep’ dolu AKP il kongrelerine onay verdiğiniz ve tüm bilimsel inandırıcılığınızın ortadan kalktığı anlamına gelmektedir” dedi.

ANKA'nın haberine göre; İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Demir bakanlığın yüz bin nüfusa oranla vaka sayısı bazında paylaştığı tablolardan AKP’nin kongre yaptığı illerdeki vaka sayısı artışını ortaya çıkardı.

Kılıç ve Demir’in hazırladığı tabloya göre AKP’nin kongre yaptığı illerdeki 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı artışları şöyle:

Ordu ’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 228,40 ’tan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 301,76 ’ya;

’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’tan, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’ya; Giresun' da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 217,51 ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 264,71 ’e;

da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’e; Trabzon’ da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 207,54 ’ten, 20-26 Şubat tarihleri arasında 239, 52 ’ye;

da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’ten, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’ye; Rize ’de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 200,08 ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 213,10 ’a;

’de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’a; Tokat ’ta 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 149,20 ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 166,50 ’ye;

’ta 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’ye; Osmaniye’ de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 134,90 ’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 145,13 ’e,

de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’e, Sakarya ’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 103, 90 ’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 114,34 ’e;

’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’e; Aksaray ’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 108,27 ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 123,08 ’e;

’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’e; Konya ’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 108,27 ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 119,28 ’e;

’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında ’e; Balıkesir’de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 92,40’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 142, 57’ye yükseldi.

"AKP kongresinin yapıldığı iller yüksek riskli"

Kılıç, sosyal mesafe kuralına uyulmadan, kapalı ortamlarda gerçekleştirilen AKP kongrelerinin yapıldığı illerin çok yüksek riskli iller arasında olduğuna dikkat çekerek, "Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Sakarya, Aksaray, Konya, Balıkesir ile yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul ve İzmir'de şubat ayı içerisinde AKP il, il kadın ve il gençlik kongreleri lebaleb dolu olarak pandemi kurallarına uyulmadan ve kapalı ortamlarda yapılmıştır. Yine çok yüksek risk iller arasında yer alan Samsun, Sinop, Gümüşhane gibi illerimiz ise AKP Genel Başkanın katıldığı Trabzon, Rize kongrelerine yoğun katılımın sağlandığı komşu iller olarak görülmektedir” diye konuştu.

"Lebalep kongreler yüksek riskli"

Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına ve diğer salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesinin mümkün olacağı açıklamasını hatırlatarak, “Lebaleb doldurdunuz diye katılımcılarına övgüler dizilen, salgın önleme kurallarına uyulmadan kapalı ortamlarda yapılan AKP kongrelerinin gerçekleştirildiği iller çok yüksek riskli kategorisine girmişlerdir. Bu nedenle de aylardır ekonomik sıkıntı yaşayan esnafın açılma hayalleri suya düşmüş ve ekmeğiyle oynanmıştır” dedi.

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