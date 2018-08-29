AKP, karşı çıktığı af önerisini görüşecek

AKP, 24 Haziran’daki ortağı MHP’nin genel af önerisini bugünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında görüşecek. AKP, seçimlerden önce MHP’nin gündeme getirdiği af önerisine birçok kez karşı çıkmıştı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’de bugün toplanacak MYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının af önerisinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Parti kurmayları, yapılacak düzenlemenin, af olarak nitelendirilmesine karşın, birden fazla yöntemi olduğunu belirtiyor. Parti kulislerinde af düzenlemesinin, Anayasal zorunluluk gereği nitelikli çoğunluk gerektireceği, 360 oya ihtiyaç olduğu anımsatılıyor. Meclis’te bu konuda uzlaşma sağlanamayacağı için de partinin tavır almasına gerek kalmayacağı savunuluyor.

"Sınırlı olacak"

Ancak, kamuoyunda af olarak nitelendirilse bile sadece Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılarak sağlanan kısmi affa farklı bakılıyor. MHP’nin ilk gündeme getirdiğinin aksine, yasa değişikliği ile ceza infaz sürelerini değiştirme önerisi geliştirmesi, iki partinin bu konudaki işbirliğini de belirleyecek. Bu formülde, 360 oy şartı aranmadığı için denetimli serbestlik süreleri veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi infaz süreleri değiştirilerek yapılacak kısmi af, tartışılabilecek. Çalışmanın böyle yapılmasının, 2000 yılında yapılan Rahşan Ecevit affındaki gibi ‘genel affa’ dönüşme riskini de ortadan kaldıracağı savunuluyor. Bu şartlarla yapılacak bir çalışmanın, AKP tarafından ‘sınırlı olmak’ koşuluyla değerlendirilebileceği iddia ediliyor.

Hukukçu siyasiler, Rahşan Ecevit affı olarak anılan düzenlemede yaşanan ‘genişlemenin’, belli suçları dışında tutan ‘genel af’ şeklinde yapılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Son af baraj altı bırakmıştı

Türkiye’de çeşitli adlar altında genel, kısmi ve belli bir konuya yönelik olmak üzere 100’ü aşkın af yasası çıkarıldı. Son af, “Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası” adı altında 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkarıldı. Bu af, Bülent Ecevit’in başında bulunduğu hükümete yaramamış, 2002 seçimlerinde MHP, ANAP ve DSP baraj altında kalmıştı.