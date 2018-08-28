Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, 'İdam derken af geliyor!' başlığıyla Meclis'e gelecek olan 'Af tasarısı'nı köşesine taşıdı. Af tasarısı hazırlanırken, suçlardan zarar gören mağdurlar ve onların aileleri düşünüldü mü? " sorusunu vurgulayan Turan, "Bu da önemli bir sorun!" dedi.

Türkiye cezaevlerinde toplam 235 bin tutuklunun bulunduğunu, ve Af tasarısı kanunlaşırsa tutukluların büyük bölü­münün serbest kalacağına dikkati çeken Turan'ın yazısı şöyle:

"Meydanlarda “İdam isteriz… İdam isteriz!” diye bağırıyorlardı, ülkenin Cumhurbaşkanı da “İdam Meclis'ten geçtiği an onaylarım!” diyordu, tersi oldu, şimdi idam yerine Meclis'e “Af tasarısı” geliyor.

Aslında idam muhabbeti, oy getirisi fazla diye yapılıyordu.

İdam cezasının tekrar kabul edilmesi, Türkiye'nin Avrupa'dan tamamen kopması demektir. İmzaladığımız “Av­rupa İnsan Hakları Sözleşmesi”ne aykırıdır ve böyle bir durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkarılmamız gerekir. Bu nedenle idamın Meclis'ten geçmesi çok zordur.

Şimdi Meclis'e idam yerine “Af ta­sarısı” geliyor.

MHP'nin hazırladığı 8 maddelik af teklifinden, FETÖ'cüler, terör örgütleri, çocuk istismarcıları ve kadın cinayetleri mahkûmları yararlanamayacak.

Halen Türkiye cezaevlerinde toplam 235 bin tutuklu ve hükümlü var.Tasarı kanunlaşırsa bunların büyük bölü­mü serbest kalacak.

Cumhuriyet tarihi boyunca tam 52 af çıkarıldı. Ne oldu? Cezaevleri bir süre sonra yine tıka basa doldu!

Af tasarısı hazırlanırken, suçlardan zarar gören mağdurlar ve onların aileleri düşünüldü mü? Bu da önemli bir sorun!"