MHP, Çakıcı'ya da af getirecek teklif için nabız yokluyor; siyasi partiler ne düşünüyor?

24 Haziran seçimlerinden önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan yola çıkarak af vaadinde bulunan MHP, Meclis’in 1 Ekim yasama yılı açılışından önce nabız yoklamasını başlatırken muhalefet gardını almaya hazırlanıyor. CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Partisi (DP) sözcüleri, henüz ortada somut bir teklif metni olmadığına dikkat çekerken partilerinin kırmızı çizgileri konusunda ipuçları veriyor.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, dün MYK toplantısından sonra açıklamasında, “Gerçekten acaba kader mahkumları mı affolunacak, yoksa 17/25 Aralık'a kadar uzanan, o dönemle suçlananlara belli bir rahatlık, garanti sağlayacak bir paket mi gündeme gelecek” demişti. CHP’nin bu sürecin af kapsamına girmesi durumunda daha sonraki süreçte bu konuda hiçbir şey yapılamayacağı kaygısı taşıdığı belirtiliyor. CHP’nin, Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını engelleyecek bir tutuma sıcak bakmadığı kaydediliyor.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, ‘Toplumsal talebin hiç kimseyi dışlamadan siyasal zeminlerde çözümü konusunda biz parti olarak ilkesel tavrımızı konu gündeme geldiğinde ortaya koyacağız’ derken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, ‘Terör suçları kadar yolsuzluk suçları da önemli” dedi. SP Milletvekili Cihangir İslam, teklif metni şekillendiğinde partinin değerlendirileceğini ifade ederken DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, toplumsal bir kaygıyı da “Türkiye’de maalesef hukuku zedeleyici bir teşebbüsler haline dönüşmüş durumda bu aflar” sözleriyle dile getiriyor.

MHP’nin teklifi, devlete karşı suçlar, terör, kadın cinayeti ve çocuk istismarı suçlarını kapsamayacak. Teklif, ceza infaz sürelerinde değişiklik içeriyor. Belli suçlarda mahkumların cezaevinde kaldıkları süreler dikkate alınacak. Genel ve özel af” çıkarabilme yetkisi, anayasanın 87. maddesine göre TBMM’ye ait ve bunun için Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunluğunun, yani 600 milletvekilinin 360’ının ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. MHP’nin bu nedenle genel ve özel affı içermeyen, kısmi af şeklinde hazırlanan teklif sunması bekleniyor.

TBMM’de temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin af ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor. Af konusu çok önemli ve son derece dikkatli izlenilmesi gerekiyor. Gerçekten acaba kader mahkumları mı affolunacak, yoksa 17/25 Aralık'a kadar uzanan, o dönemle suçlananlara belli bir rahatlık, garanti sağlayacak bir paket mi gündeme gelecek? Bütün bunları görmek istiyoruz.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: Biz, AKP ile MHP’nin ilişkilerinin, anlaşmalarının birbirlerine taahhütlerinin ayrıntısını bilmiyoruz. Düşünce suçu başta olmak üzere Türkiye’de sorunu besleyen büyüten bir yargılama sistemi vardır. Bununla yüzleşmeden hiçbir sorunu kökten çözmek mümkün olmayacaktır. Siyasetin görevi sorun çözmektir. Toplumsal talebin hiç kimseyi dışlamadan siyasal zeminlerde çözümü konusunda biz parti olarak ilkesel tavrımızı konu gündeme geldiğinde ortaya koyacağız.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kamuoyunda şu anda sadece muallak bir af adı atında bir söz dönüyor. Açıkçası somut bir teklif yok ortada. Türkiye’de maalesef hukuku zedeleyici bir teşebbüsler haline dönüşmüş durumda bu aflar. Devletin affedebileceği, affedemeyeceği, kamu vicdanını yaralayacak kriterler bunlara bakmak lazım. Hepsini yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: Teklifi görmeden bir şey söylemek yanlış olur. Nasıl bir teklif edeceğini görelim. Terör suçları kadar, yolsuzluk suçları da önemli.

Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam: Bugüne kadar adalet yanında yer aldık. Kapsamı belli olduğunda parti olarak bir değerlendirme yaparız.