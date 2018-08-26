MHP'den 8 maddelik af teklifi

MHP, seçim vaatleri arasında da yer alan 'kader mahkûmlarına af'la ilgili kanun teklifi hazırlığında sona geldi. Teklifin 8 maddeden oluştuğu ve 'FETÖ', PKK gibi terör örgütlerine üyelik ile çocuk istismarı ve kadın cinayeti gibi suçlardan cezaevinde olanları 'kesinlikle' kapsamayacağı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

Af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış" ifadesini kullandı.

"Suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok"

Türkiye'de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde."

Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.