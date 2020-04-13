AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Çam'dan Süleyman Soylu'ya 'kardeşane' bir hatırlatma: Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı

AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir not ile duyurduğu istifasının kabul edilmemesinin ardından bir açıklamada bulundu. Soylu'ya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, "Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı" uyarısı yaptı.

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak Süleyman Soylu'yu uyarıda bulunan AKP'li Selva Çam'ın paylaşımı şöyle:

"Sn. Süleyman Soylu’yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkân & yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn.@RTErdogan’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim! #RTErdogan"

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