Kulis: AKP, HSK üyeliği için iki kurumda görev yapan ismi gösterecek

TBMM Komisyonu, HSK üyeliğine MHP kontenjanından seçilen Hamit Kocabey’in istifasının ardından, yapılan aday başvurularını değerlendirmek için toplandı. MHP’nin yeniden aday göstermediği seçim için AKP’nin adayının “daha önce AKP’den İstanbul’da belediye meclis üyeliği yapan Havvanur Yurtsever olacağı” belirtiliyor. Ancak Yurtsever’in “eşzamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut GYO A.Ş.’de görev yaptığı ve “AKP’nin çok maaşlı bürokratları arasında yer aldığı” konuşuluyor.

Komisyonda yapılan görüşmeler sonrasında CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, geçen HSK seçimlerinde mutabakata varıldığını anımsatarak, aynı mutabakatın yapılmasını istedi. Emre, bu nedenle alt komisyon kurulmasından yana taraf olduklarını kaydetti. Verilen önergenin kabul edilmesiyle yapılan başvuruları incelemek üzere alt komisyon oluşturuldu. Alt komsiyon raporunu 16 Kasım’a dek tamamlayacak. Alt komisyonun raporunu sunmasının ardından da Anayasa ve Adalet Komisyonu, TBMM Genel Kurulu tarafından seçim yapmak için 25 başvuru arasından 3 ismi belirleyecek.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, aday adayları arasında yer alan Avukat Arzu Sonsuz’un sağlık nedeniyle aday adaylığından çekildiği belirtilirken AKP’nin “daha önce AKP’den İstanbul’da belediye meclis üyeliği yapan Havvanur Yurtsever’i aday olarak göstereceği” belirtiliyor.