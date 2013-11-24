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Politika

Anayasa Komisyonu'nda AKP hakkında ikinci tutanak

Cemil Çiçek, tutanak görevlilerini komisyondan çekti

24 Kasım 2013 21:43

Hülya Karabağlı / ANKARA 
 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, masayı dağıtmasına rağmen protokol uyarınca 'çekildiğini' açıklamayan AKP hakkında ikinci kez işlem yapacak. Komisyon, yarın 25 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de toplanacak. Toplantıya komisyondaki üç siyasi partinin, CHP, MHP ve BDP'nin temsilcileri katılacak. AKP beklenecek. Gelmezse, protokol hükümleri yerine getirilerek tutanak hazırlanacak. Muhalefet, geçtiğimiz hafta toplantıya gelmeyen AKP hakkında ilk tutanağı tutmuştu.
 

Cep telefonuyla tutanak 

 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 18 Kasım toplantısında 'başkanlıktan çekildiğini' açıklaması üzerine AKP de masayı dağıtmıştı. Ancak, CHP, MHP ve BDP, Çiçek’in komisyon başkanlığından çekilmesinin, hukuki bir dayanağı olmadığını söyleyerek, toplantılara devam ediyor. Muhalefet, üst üste üç toplantıya gelmediği takdirde AKP’nin çekilmesini protokol hükümlerine bağlamak istiyor. 
 

Çiçek, tutanak görevlilerini komisyondan çekti 

 
Geçtiğimiz haftaki toplantıda Çiçek'in, tutanak görevlilerini komisyondan çektiğinin anlaşılması muhalefet için bir sürpriz olmuştu. Bunun üzerine, tutanak tanzim edilmiş ve işlemin tümü cep telefonlarıyla kayıt altına alınmıştı. 
 

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