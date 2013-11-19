AKP Anayasa masasından kalktı, muhalefet cep telefonuyla 'tutanak' tuttu

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in komisyon başkanlığından çekildiğini sözlü olarak bildirmesinden sonra, komisyonun AKP’li üyeleri Başbakan ile görüşerek bugünkü toplantıya katılmadı. AKP’li Mustafa Şentop, düzenlediği basın toplantısında, “Burası Anayasa Uzlaşma kıraathanesi değil, anayasa uzlaşma komisyonu. Kimse yeni anayasa yapılacağına inanmıyordu” dedi.

Cep telefonuyla tutanak tutuldu

Şentop’un basın toplantısı sırasında muhalefet, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında Meclis’in Ek Binasında toplanarak, komisyona gelmeyen AKP hakkında tutanak tuttu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, komisyonda görev yapan tutanak görevlilerini geri çekmesi üzerine, cep telefonları devreye girdi. Resmi tutanak metni düzenlenirken cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldı.

‘AKP mazeret bildirmedi’

CHP, MHP ve BDP’li üyelerin imzaladığı tutanakta, komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen 5. Maddesi uyarınca AKP’li hiç bir üye danışman ve teknik heyetin toplantıya katılmadığı, katılmama gerekçesinin bildirilmediği, bir sonraki toplantının 25.11.2013 pazartesi günü yapılacağı, bu nedenle tutanak başkanlığının personel görevlendirmesi için TBMM Başkanlığına yazı yazılmasına karar verildiği belirtildi.

AKP'li Şentop: Anayasa Uzlaşma Komisyonu da hukuken varlığını sona erdirmiştir

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Mustafa Şentop, "Meclis Başkanı'nın komisyon başkanlığını bırakması, çekilmesiyle beraber Anayasa Uzlaşma Komisyonu da hukuken varlığını sona erdirmiştir” dedi. Şentop, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında, Çiçek’in Komisyon başkanlığından çekildiğini, ayrıldığını, bu komisyonunun yeni anayasa yapamayacağının ortaya çıktığını söyledi.

Komisyonun bir araç olmaktan çıkıp yeni anayasa yapımının önünü tıkayan bir engel haline geldiğini belirten ve diğer partilerin tutumunu eleştiren Şentop, "Milletimizi aldatmayalım, kandırmayalım. Dürüst olalım. Bunu diğer siyasi partilere bir çağrı olarak da söylüyorum. Eğer herhangi bir siyasi partinin yeni anayasa yapımı konusunda bundan sonra bu komisyonda mesafe alınacağına dair somut bir önerisi varsa, bir takvim sunabilirse yeniden, Sayın Cemil Çiçek parti liderlerine bir mektup gönderecek, gerekirse yeniden bir yola girilebilir" şeklinde konuştu.

BDP: Biz Türkiye halkı için Anayasa yapıyoruz

AKP’nin katılmadığı toplantı komisyon toplantısı bitiminde muhalefet temsilcileri basına açıklamada bulundu. BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in komisyonu bitirme yetkisi olmadığını hatırlattı. “Meclis başbakanını iradesiyle bu komisyon oluşmadı” diyen Yıldız, “Biz Türkiye halkı için Anayasa yapıyoruz. Biz, halka hesap vereceğiz” dedi.

‘AKP’nin yaptığı halkı kandırmaktır’

AKP’nin tutumunu “ Bu halkı kandırmaktır. Anayasa yapmamanın müsebbibi BDP, CHP ve MHP değildir” diyen Yıldız, “AKP çekildim demedikçe. Ya da üst üste üç toplantıya katılmadıkça komisyon fesh edilmiş olmuyor” dedi. Yıldız, TBMM Başkanı Çiçek ve AKP’lilere yeniden düşünme çağrısında bulundu.

MHP: AKP kirli bir oyunun içinde

Komisyonun, imzalanan protokol gereğince bitmediğine dikkat çeken MHP’li Faruk Bal, “AKP kirli bir oyunun içinde” dedi. İktidarın 12 Eylül Anayasasına mahkûm ettiğini söyleyen Bal, toplantıya katılmayan AKP hakkında tutanak tuttuklarını söyledi. Bal, Çiçek’in tutanak görevlilerini geri çekmesi yüzünden, kendi olanaklarıyla tutanak metni oluşturduklarını anlattı.

CHP: Taslak metin kamuoyuna açılmalı

Atilla Kart, son toplantıda, taslak metnin kamuoyuna açılması, TRT’den program yapılması ve liderlere bir rapor sunulması konularında uzlaşma sağlanmasına rağmen Meclis Başkanı Çiçek’in tutumunu şaşkınlıkla izlediklerini söyledi. Çiçek’in komisyonu bitirme yetkisi olmadığına dikkat çeken Kart, “Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin Sayın başbakanın izin verdiği yere kadar olduğu anlaşılıyor” dedi.