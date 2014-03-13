AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: Burakcan'ı katledenler Kılıçdaroğlu'nun illegal askerleri

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Okmeydanı'nda dün gece hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu'yla ilgili "İstanbul'daki Okmeydanı'nda dünkü olaylarda da bir hemşehrimiz, bir fidanımız, Alucralı bir kardeşimiz Burak Can Karamanoğlu yine bu Vandallar tarafından katledildi, yüreğimiz yanıyor. Kardeşimizi, fidanımızı katleden de Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği, desteklediği bu illegal örgütler" dedi.

Canikli, AKP Giresun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, başta büyükşehirler olmak üzere yaşanan olaylarda, hadiselerde herkesi üzen şehit ve ölüm olayları olduğunu söyledi.

"Bir polisimiz bu Vandallar tarafından şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, bütün milletimizin başı sağ olsun" diyen Canikli, şöyle devam etti: " İstanbul'daki Okmeydanı'nda dünkü olaylarda da bir hemşehrimiz, bir fidanımız, Alucralı bir kardeşimiz Burak Can Karamanoğlu yine bu Vandallar tarafından katledildi, yüreğimiz yanıyor. Gerçekten askerden daha yeni gelmiş bir fidan, bir Anadolu delikanlısı, bu milletin bir evladı, bu illegal örgütler tarafından katledildi ve yarın cuma namazına müteakip Alucra'da defnedilecek."

Canikli, benzer olayların daha önce de yaşandığını anlatarak, şöyle konuştu: " Türkiye 'nin istikrarını, birliğini ve bütünlüğünü bozmayı amaçlayan, dışarıdan tezgahlanan ve kesinlikle bu milletin geleceğine kasteden, iyi niyetli olmayan bu olayları Gezi olayları adıyla hep birlikte yaşadık. İbretle yaşadık, üzüntüyle yaşadık. Daha üzüntü verici olan, birileri bu Vandallara, bu illegal örgütlere, onların üyelerine, sokakları terörize eden, savaş alanına çeviren, bu ülkeyi yaşanmak olmaktan çıkarmayı hedefleyen, çatışmalara hazırlayan bu insanlara destek veren siyasi partiler. En çok üzüntü veren o."

‘Kılıçdaroğlu 'nun illegal askerleri tarafından katledildi bu kardeşimiz’

Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve milletvekillerinin sokakları terörize eden örgütlerin her zaman yanında olduğunu öne süren Canikli, şunları kaydetti:

"Her zaman destekçisi oldu, onları kolladı. Milletvekilleriyle birlikte, bütün örgütleriyle birlikte destek verdiler. Polisin karşısında, devletin karşısında, milletin karşısında ama bunların yanında durdular. Kardeşimizi, fidanımızı katleden de Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği, desteklediği bu illegal örgütler. Bütün milletimizin bunu bilmesi gerekir. Kılıçdaroğlu'nun illegal askerleri tarafından katledildi bu kardeşimiz, bu vatan evladımız. Ciğerimiz yanıyor. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, bütün ailesine buradan yürekten başsağlığı diliyoruz, Cenab-ı Hak bütün ailesine, bütün hemşehrilerimize sabır versin."

Beyoğlu ilçesi Kulaksız Dörtyol mevkisi Çeşme Durağı mıntıkasında iki grup arasındaki sözlü sataşmaların, daha sonra silah kullanılan bir kavgaya dönüşmesi sonucunda Burak Can Karamanoğlu (22) hayatını kaybetmiş, bu silahlı saldırı sonucu Hüseyin Taşbaşı el ayasından, Ramazan Gün ise karın boşluğundan yaralanmıştı.

