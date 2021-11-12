AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Akşener'e mektup: Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılmasını beklemekteyiz

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektupta "Milletvekili Lütfü Türkkan'ın parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesi milletin kadınlarının içini soğutmamıştır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz" dedi.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup gönderip, çağrıda bulundu. 'Kadınlar için Kadınlarla' başlığı ile yazdığı mektupta temiz dil siyaseti vurgusu yapan Keşir, "Partiniz milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidimizin bacısına sarf ettiği ağır küfür biz kadınları çok utandırmıştır. Aziz Milletimizin oyu ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin bir şehidimizin kız kardeşine küfretmesini kadın olarak içimize sindiremiyoruz. Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

“Kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz”

AKP’li Keşir, İYİ Parti Lideri Akşener'e önemli bir sorumluluk düştüğünü belirterek, "Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız. Siyasette, varlığından muzdarip olduğumuz küfürlü eril dili temizlemek, kucaklayıcı bir üslup geliştirmek için kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz. Kadın bir 'Genel Başkan' olarak bu konuda size önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, atacağınız adım, 'temiz siyaset dili' kıymetli olacaktır" diyerek mektubuna devam etti.

“Gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz”

Keşir, mektubunun devamında şöyle dedi:

"Milletvekili Lütfü Türkkan'ın parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesi milletin kadınlarının içini soğutmamıştır. Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekilinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için Aziz Türk Milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."

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