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İyi Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi

11 Kasım 2021 16:32

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

TIKLAYIN - Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

TIKLAYIN - İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi

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