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Politika

AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım mesaisine MKYK ile başladı

Yıldırım: Arkadaşlarımızın birbiriyle tanışması olacak, genel değerlendirmeler yapacağız

23 Mayıs 2016 16:45

Dün yapılan AKP 2. Olağanüstü Kongresi’nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, mesaisine Merkez Karar Yönetme Kurulu (MKYK) toplantısı ile başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MKYK toplantısına katılmak üzere AKP genel merkezine gelen  Binali Yıldırım gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Yıldırım, basın mensuplarının kongreyle ilgili sorusuna, “Hakikaten bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. Bugün de ilk MKYK toplantısını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızın birbiriyle tanışması olacak. Genel değerlendirmeler yapacağız” cevabını verdi.

Dün konuşması sırasında sesi kısılan Binali Yıldırım, “sesiniz nasıl oldu” sorusuna ise “Biraz daha iyiyim gördüğünüz gibi. Derdimi anlatabiliyorum” ifadeleriyle karşılık verdi.

Bu arada Binali Yıldırım’ın AKP Genel Merkezi protokol kapısı yerine normal kapıdan giriş yapması gazetecilerin dikkatini çekti.

“Bu kapıdan giriş yapmanız bir mesaj mı?” sorusuna şaşıran Binali Yıldırım, “Ne gibi? Sizleri görmek için buradan geldim” şeklinde konuştu.

Yıldırım’a dün görevi devreden Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti genel merkezine gelişinde protokol kapsını kullandığı öğrenildi.

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