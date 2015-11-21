AKP Genel Başkan Yardımcısı: Milletvekili yemini ideoloji ve ayrımcılık kokuyor, içimize sinmiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın yemin krizinin ardından TBMM’de milletvekili yeminin tartışılmaya başlandığını söyleyerek, AKP olarak yeni anayasayla birlikte yeni yemin metni hazırladıklarını ifade etti.

Şahin, TBMM’de 6. kez yemin ettiğini belirterek, “Bu yemin metnini çok beğendiğimiz için, içimize sindiği için yemini yapmış değiliz. Çünkü hiçbir demokratik ülkenin meclisinde ve anayasasında olmayacak şekilde kötü yazılmış bir yemin metnidirİdeoloji kokan, ayrımcılık kokan, baştan sona imla hatalarıyla dolu, tabi ki darbe dönemlerinin anayasasının yemin metnidir” dedi.

"Ya siz eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?" diye aklınıza böyle bir soruda gelebilir diyen Şahin, “Aslında eski köye, yeni âdeti 1982 darbe ürünü anayasa getirdi. Bakın cumhuriyetin ilk anayasası 1924 anayasası. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü. O dönemde meclisten geçmiş anayasanın yemin metnini sizlerle paylaşıyorum; ‘ Vatan ve Milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye gütmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veriyorum' bu kadar" diye konuştu.

Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Burada partililere konuşan Mehmet Ali Şahin, “Geçtiğimiz salı günü TBMM’de milletvekilleri olarak yemin ettik. Ama hala dikkat edin, salı günkü yemin bir yönü ile tartışılıyor basında. Çünkü HDP’li bir bayan milletvekili yemininde ufak bir değişiklik yaptı. Geçici başkan Sayın Baykal bu yemini kabul etmedi, Sayın Leyla Zana’nın yeniden gelerek anayasada yazılı olduğu şekilde hiçbir ilave değişiklik yapmadan o metni tekrar etmesini istedi ama kendisi gelmedi. Açıklamalar yapmış, gelmeyeceğim diye. Tabii ki anayasa ve iç tüzük neyi gerektiriyorsa, bu yapılacaktır" dedi.

Şahin, "Ancak burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus var. Altıncı kez parlamentoda yemin etmiş olan bir hemşehrinizim, kardeşinizim. Bu yemin metnini çok beğendiğimiz için, içimize sindiği için yemini yapmış değiliz. Çünkü hiçbir demokratik ülkenin meclisinde ve anayasasında olmayacak şekilde kötü yazılmış bir yemin metnidir. İdeoloji kokan, ayrımcılık kokan, baştan sona imla hatalarıyla dolu, tabi ki darbe dönemlerinin anayasasının yemin metnidir. O bakımdan bu anayasa yürürlükte kaldığı sürece darbe ürünü, 82 anayasası yürürlükte kaldığı sürece bu anayasa ve tabii ki bu yemin metni tartışılmaya devam edecek” diye konuştu.

Yeni yemin metni

Şahin,“Bu metni hala tartışmaya devam edeceğiz. Bu nedenle diyorum ki biran önce bu darbe ürünü anayasa yerine sivil anlayışla yazılmış anayasayı TBMM yürürlüğe koyabilmelidir. Bu yeni dönemde AK Parti olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi budur. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz; siz AK Parti olarak anayasayı değiştirdiğinizde yemin metniniz nasıl olacak? Bundan farklı mı olacak? Biz, geçtiğimiz 24. dönemde yeni bir anayasa metni hazırladık. Parlamentoda uzlaşma komisyonuna sunduk ve kamu ile de paylaştık. Bizim yeni anayasada, sivil anayasada ön gördüğümüz yemin metnimiz her türlü ideolojiden uzak, ayrımcılıktan uzak çağdaş ve demokratik bir ülkede, mecliste bulunması gereken üstüne ant içilmesi gereken bir metin" görüşünü dile getirdi.

Şahin "İzin verirseniz bizim anayasa değişikliğinde, yani yeni anayasa tasarısındaki yemin metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. “İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını, milletin bağımsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.” Bizim yemin metnimiz bu. Bu kadar. Herkesin Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşı olan herkesin, etnik kökeni ne olursa olsun, anadili ne olursa olsun, herkesin üzerinde mutabık kalacağı ve gönül huzur ile üstünde yemin edebileceği bir metindir” dedi.

Atatürk dönemini hatırlattı

"Ya siz eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?" diye aklınıza böyle bir soruda gelebilir diyen Şahin, “Aslında eski köye, yeni âdeti 1982 darbe ürünü anayasa getirdi. Bakın cumhuriyetin ilk anayasası 1924 anayasası. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü. O dönemde meclisten geçmiş anayasanın yemin metnini sizlerle paylaşıyorum; ‘ Vatan ve Milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine mugayir bir gaye gütmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veriyorum' bu kadar" diye konuştu.

Şahin, şunları söyledi:

"Demin ben AK Parti olarak metin önerdim ya, o da olabilir bu da olabilir. Bunda da herhangi bir sorun yok. Ama bakın diğer siyasi partilere, 24. Dönemde meclis başkanlığında sundukları anayasa değişiklik tekliflerinde ki yemine bakın, 82 anayasasının yemin metninden pek farklı değildir. Sadece birkaç yer değişmiştir. Özellikle CHP’nin aşağı yukarı tamamen aynıdır. MHP’nin de yüzde 70 - yüzde 80 aynıdır. O bakımdan bu yeni dönemi mutlaka Türkiye’de ayrımcılığa izin vermeyen, ideoloji dayatmayan sivil bir anlayışla yapılmış, yapılacak şiddetle ihtiyacı var.”