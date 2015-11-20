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TBMM kulisleri: Leyla Zana’nın milletvekilliği düşebilir

Zana’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çözüm sürecinin buzdolabına kalktığı’ açıklamasına tepkili olduğu konuşuluyor

20 Kasım 2015 11:20

TBMM yemin töreninde  ‘Büyük Türk Milleti’ ifadesini, ‘Büyük Türkiye Milleti’ olarak değiştiren ve yemini geçersiz sayılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’yla ilgili tartışmalar sürüyor. TBMM kulislerinde Zana’nın milletvekilliğini düşürülmesi ihtimali konuşuluyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, TBMM yönetimince yapılan çalışmaya göre bir milletvekili mazbatasını aldıktan sonra özlük hakları ve dokunulmazlığını kazanıyor. Meclis’te oy kullanması, komisyon ve genel kurul çalışmalarına katılması, yasa teklifi vermesi gibi yasama faaliyetlerine katılması için ise yemin etmesi gerekiyor.

TBMM yönetimi, Zana’nın Genel Kurul Salonu’na girebileceğini, ancak yemin etmediği için yoklamada yok yazılacağını belirtiyor.

 

Sağlık raporu alırsa

 

Zana’nın 1 ayda 5 birleşimde yok yazılması halinde TBMM İçtüzüğü uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin başlatılabileceği ifade ediliyor. Zana’nın sağlık raporu alarak ‘yok yazılmanın’ önüne geçebileceği,  ancak bunu tercih etmeyeceği belirtiliyor. Kulislerde, Zana’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çözüm sürecinin buzdolabına kalktığı’ açıklamasına tepkili olduğu, tavrının da Erdoğan’a olduğu konuşuluyor.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise Zana’nın alacağı kararlara saygı duyacaklarını belirterek, “Gerçek gündemle ilgili tartışma yürütmesi gerekenler, 550 vekilini çoğunun içine sinmeyen ırkçı, ayrımcı bir metin üzerinden tartışma yapıyorlar. Yeminin kabul edilmesi gerekir” dedi.

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