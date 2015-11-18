AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Leyla Zana şov yapıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, milletvekili yemin metninde yer alan ‘Türk milleti’ ifadesi yerine ‘Türkiye milleti’ diyen HDP’li Leyla Zana’yı şov yapmakla suçladı. “Zana gündeme gelmek için bu tür yollara başvurmaktadır. Yaptığı ucuz ve basit bir yaklaşımdır” diyen Özdağ, HDP’nin Türkiyeli olabilmesi için çok fırın ekmek yemesi gerektiğini ileri sürdü. Özdağ, “Bunların niyetleri Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini engellemektir. Bunların niyetleri özerklik ilan etmektir ama bunu yapamazlar. Gök kubbe başlarına yıkılır” dedi.

PKK’nın Güneydoğu Anadolu’da çok büyük zayiatlar aldığını ve orada ‘özerklik’ ilan etmek istendiğini söyleyen Özdağ, “Başaramadılar, başaramayacaklar da. Bu Marksist ve Leninistlerin 12 Eylül öncesinde kurtarılmış mahalle ve sokakları vardı. Şimdi kurtarılmış il ve ilçeleri olsun istiyorlar” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, tek bir yemin metni olduğuna vurgu yaparak, “‘Türkiyeliyiz’ diyenler Meclis’te Anayasanın belirlediği bu metni okumuyorlar. Türk kelimesinden çok rahatsız oluyorlar. Ama kendileri belirli kelimeleri bir papağan gibi her gün tekrar ediyorlar. Söz ‘Türk’ kelimesine gelince rahatsızlık duyuyorlar” dedi.

“Bir ülkede yüzde 80 hangi dili konuşuluyorsa o dil o ülkenin resmi dilidir” diyen Özdağ şu açıklamalarda bulundu: “Yurtdışına çıktığımızda kimse etnisitelere ayırarak ‘bu’ veya ‘şu’ geldi demiyor, “Türkler” geldi diyor. ‘Türk’ kelimesi bizim üst kimliğimizdir, genel adımızdır. Bunu istismar etmeye gerek yoktur. Tek etnisite ile kurulan devletler vardı. Japonya, Kore gibi. Onun haricinde hiçbir devlet tek bir etnisite ile kurulmaz. Bu Avrupa’daki ve dünyadaki pek çok ülke için geçerlidir. Ama her birinin tek bir adı vardır. Her türlü bireysel hak verilirken, demokrasinin alanı genişletilirken hala bozuk plak gibi takılı kalmak doğru değildir.”

“Yeni Anayasa’yı çıkartacağız inşallah”

TBMM’de okunan yemin metninin 1982’de darbeciler tarafından yazıldığını ve Türkçe dil bilgisine de uygun olmadığını kaydeden Özdağ, “Bu metnin değişmesi için Yeni Anayasa’nın çıkartılması şart. Yeni Anayasa’yı iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte çıkartacağız inşallah ama mevcut metin varken saçma ve basit tutum içerisine girmek doğru değildir. Ben Leyla Zana’yı en kısa zamanda metni doğru şekilde okuyarak Meclis’te çalışmalara katılarak demokrasinin alanını genişletme konusunda çaba sarf etmeye davet ediyorum” ifadesinde bulundu.

Bugün seçim olsa HDP barajı aşamaz

HDP’nin öz eleştiriye ve kendine çeki düzen vermeye ihtiyacı olduğunu ileri süren Özdağ, “Kandille, İmralı arasına sıkışmış, orada binlerce insanın kanı hala bunların sorumluğu altında. Gerek dağa çıkanların, gerekse de askerin, polisin, korucunun, memurun ve vatandaşımın hala canlarına kasteden PKK’yı kınayamamak gibi bir saplantının içerisindeler. Bunlar Türkiyeli falan olmazlar. Bunların niyetleri bellidir. Türkiyeli olabilmeleri için çok fırın ekmek yemeleri lazım. Bunların niyetleri Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini engellemektir. Bunların niyetleri özerklik ilan etmektir ama bunu yapamazlar. Gök kubbe başlarına yıkılır. Gök kubbe başlarına yıkılır onu biliyorlar. Müslüman Kürt kardeşlerimizin de bunlardan yavaş yavaş ayrıldığını biliyoruz. Bugün seçim olsa HDP barajı aşamaz” dedi