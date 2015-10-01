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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin: YSK'nın sandık taşıma yetkisi yok

Mehmet Ali Şahin, sandık taşıma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

01 Ekim 2015 14:16

YSK'nın 1 Kasım seçimlerinde "sandık taşıma" konusu ile ilgili nihai kararı bu hafta içinde vermesi beklenirken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "YSK'nın sandık taşıma kararı alma yetkisi bulunmadığını" söyledi. Şahin, "Yasal düzenleme olmadan böyle bir işlem yapılması bana göre doğru değil. Fiili bir durum da olamaz" dedi. Mehmet Ali Şahin, “Acaba risk oluşturan köylerde yaşayan seçmenlerimizi ilçe merkezlerine getirerek orada oy kullandırabilir miyiz diye bir yasal düzenleme hazırlığı içerisinde de olduk” şeklinde konuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Mehmet Ali Şahin, TRT'de yayınlanan Haber Odası programında yaptığı açıklamalarda sandıkların "yeni bir yasal düzenleme yapılmadan taşınmasının mümkün olamayacağını" söyledi.

Şahin, ilçe seçim kurullarının sandık taşıma kararı alma yetkilerinin bulunmadığını Cizre'de İlçe Seçim Kurulu'nun kararını değerlendirirken açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, şöyle konuştu;

 

“Benim hukuki bilgime göre…”

 

“Şimdi Cizre İlçe Seçim Kurulu Başkanı oradaki iki mahalle veya üç mahallede sandık kurulmaması şeklinde bir karar almış. Benim hukuki bilgime göre bir ilçe seçim kurulu başkanının böyle bir karar alma yetkisi yok. YSK'nın var mı? Bana göre o da yok. Çünkü bu konuda yasal bir düzenleme yapılmadan YSK'nın bile böyle bir karar alamaması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye’de seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasından sorumlu organ YSK’dır. YSK da böyle bir uygulama yapabilmesi için mevzuatına bakacaktır. Yasada böyle bir imkan sağlanmadığını düşünüyorum. Ben de YSK’nın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyorum.”

 

"Yasa değişikliği için hazırlık yaptık..."

 

AK Parti'nin 7 haziran seçimleri sonrasında artan terör saldırıları karşısında seçmenlerin ilçe merkezlerinde oy kullanmalarına olanak sağlayacak bir yasa değişikliği üzerinde çalıştığını da anlatan Şahin, şöyle dedi;

“Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki bir kanunun ilgili maddelerinde bir değişiklik yapılarak acaba risk oluşturan köylerde yaşayan seçmenlerimizi ilçe merkezlerine getirerek orada oy kullandırabilir miyiz diye bir yasal düzenleme hazırlığı içerisinde de olduk. Bu hazırlığın başında da ben vardım doğrusu. Arkadaşlarla elimizde bir metin oluşturmuştuk. Hatta eğer bir koalisyon kurulması mümkün olsaydı, sanıyorum CHP ile yapılan görüşmelerde bu da gündeme gelmişti. Bir koalisyon kurulması mümkün olsaydı ilk yapacağımız düzenlemelerden biri bu olmalıdır diye kendilerine teklif etmeyi öneriyorduk.”

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