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CHP'li Gök: Sandık taşımaya karşıyız

"YSK’nın böyle bir karar verme yetkisi bulunmuyor"

29 Eylül 2015 11:49

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı seçim çevrelerinde güvenlik gerekçesiyle sandık ve seçmenin taşınmasına ilişkin olarak CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 1 Kasım seçimleride sandıkların taşınmasına karşı olduklarını belirterek, “İktidar sandık güvenliğini sağlayamıyorsa derhal bırakıp gitsin. YSK’nın böyle bir karar verme yetkisi bulunmuyor. Siyasi faturası çok ağır olur. Böyle bir konu seçimi de şaibeli hale getirir” dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Gök, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'li Gök, “Tartışılan konu, sandıkların birleştirilmesi değil, sandıkların taşınmasıdır. Her ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Sandıkların taşınması hem Siyasi Partiler Kanunu’na aykırıdır hem de YSK’da önceki yıllarda bu şekildeki taşınma taleplerini reddetmiştir. Çünkü hukuk sistemimiz içinde yeri olan bir konu değildir. Sandıkların taşınmasıyla ilgili bir süreç ‘terörün belini kırdık diye bugünlerde nutuk atan iktidar sözcülerinin cevaplaması gereken bir sorudur. CHP, sandıkların taşınmasına karşıdır.”

 

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