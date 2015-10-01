İçişleri Bakanı: Sandıkların taşınması diye bir şey söz konusu değil, sandık alanları birleştirilecek

1 Kasım seçimleri öncesinde gündeme gelen seçim güvenliğine dair kaygılarla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Selami Altınok, "Sandıkların birleştirilmesi veya sandıkların taşınması diye bir şey söz konusu değil. Sandık alanlarının birleştirilmesi söz konusu" dedi.

Diyarbakır'da katıldığı seçim güvenliği toplantısından sonra konuşan İçişleri Bakanı Selami Altınok, seçimlerin genel yönetimi, denetimi ve gözetiminin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisinde olduğunu belirterek, "Bizim bakanlık olarak gerçekleştireceğimiz çalışma genel kamu düzeni ve asayişin seçimler döneminde de sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Altınok, gazetecilerin seçim yerlerinin değişmesiyle ilgili sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Sandıkların birleştirilmesi veya sandıkların taşınması diye bir şey söz konusu değildir. Burada teknik, hukuki bir terim onun için anlaşılmasında herhalde zorluk yaşanıyor. Sandık alanlarının birleştirilmesi söz konusudur. Yani 3 köyün sandığı bir köyde toplandığında bütün köylerin sandığı tek bir sandık olmuyor. Her köy ayrı bir sandıkta oy kullanıyor. Hangi köyün hangi sandıkta oy kullandığı belli oluyor. 7 Haziran seçimlerinde de bölgemizdeki birçok ilimizde ve Türkiye'nin birçok vilayetinde yine sandık alanlarının birleştirilmesi yapıldı. Bu ilk defa yapılan, ilk defa söylenen bir şey değil. Gündeme getirilmesinin farklı amaçları olduğunu değerlendiriyorum."

Altınok, birçok ilde nüfusun azalması, ulaşım imkânlarının sıkıntısı, güvenlik kaygılarından kaynaklanan sebeplerle, 7 Haziran seçimlerinde ve ondan önceki dönemlerde yapılan seçimlerde de sandık alanlarının birleştirildiğini söyledi.

Altınok, bir gazetecinin, "Şu an güvenlik zafiyeti bulunan bölgeler var mı?" sorusunu ise, "Güvenlik zafiyeti diye bir şey söz konusu olmaz. Güvenlik riski her zaman olur, zafiyeti Türkiye Cumhuriyeti devleti kabul etmez" diye yanıtladı.