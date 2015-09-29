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YSK'nın sandık taşıma kararını açıklaması bekleniyor

Tartışma, Cizre İlçe Seçim Kurulu'nun 3 mahallede sandık kurulmaması kararı ile başlamıştı

29 Eylül 2015 10:43

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı seçim çevrelerinde güvenlik gerekçesiyle sandık ve seçmenin taşınması tartışması sürüyor. YSK bu konudaki talepleri bugün ya da karara bağlayacak.

Tartışma, Cizre İlçe Seçim Kurulu'nun 3 mahallede sandık kurulmaması kararı ile başladı.

İlçe seçim kurulu, güvenlik gerekçesiyle Cudi, Nur ve Sur mahallelerindeki seçmenin taşınarak güvenli başka bir yerde oy kullanmasına karar verdi. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun, hem bu karar hem de güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması veya tek merkeze toplanması yönündeki talepleri, bugün ya da yarın karara bağlaması bekleniyor.

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