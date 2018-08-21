AKP Genel Başkan Yardımcısı ‘hain' demişti, Saadet Partisi Abdullah Gül'e sahip çıktı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak kullandığı ‘hain’ nitelendirmesini eleştirdi. Abdullah Gül’ün, Fazilat Partisi döneminde Recai Kutan’ın karşısına rakip olarak çıktığını hatırlatan İslam, “Hiçbir üye Gül’ü hainlikle suçlamadı” dedi.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan İslam, “AK Parti'de Doğru-Yanlış'ın İyi-Kötü'nün Tutarlılık-Çelişki'nin farkı silinmiş, ortadan kalkmış, muhakeme yeteneği de yitirilmiştir. Demokrasi ile ciddi problemleri vardır” diye konuştu. İslam, şöyle devam etti:

“Bu beyefendinin, hakaretler ve ağıza alınmayacak sözlerle andığı zat eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. Sayın Erdoğan karşısında cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiği için Sayın Gül’ü hainlikle suçluyor.

"Geçmişte cesaret olarak sıfatlandırdıkları bir duruşu bugün ihanet olarak tanımlıyorlar"

“AK Parti’nin demokrasi ile ciddi problemleri vardır. Sayın Gül’e cumhurbaşkanlığı seçim süreci esnasında yapılan skandal ziyaret yani 2. Ali Fuat Başgil Vakası bunun açık örneğidir. AK Parti, darbelerin hedefi olmuş kitlelerin sözcülüğünü yapabilecek durumda değildir. Geçmiş siyasi duruşuyla AK Parti’nin önünü açan Gül, benzer duruşla Sayın Erdoğan karşısında da aday olabilirdi. Ne Erdoğan ne AK Parti’liler buna tahammül gösteremedi. Geçmişte cesaret olarak sıfatlandırdıkları bir duruşu bugün ihanet olarak tanımlıyorlar. Gül’ün gösterdiği medeni cesaret ve duruş FP kapatıldıktan sonra AK Parti’nin yolunu açtı. Fazilet Partisi’nde hiç bir üye Gül’ü hainlikle suçlamadı. Gül, Recai Kutan karşısında aday olmuş ve 521 oy alarak 633 oy alan Kutan karşısında kongreyi kaybetmişti.”

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir’de yaptığı bir konuşmada 24 Haziran seçimleri öncesi ‘çatı adayı’ olarak ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Gül ile ilgili olarak, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Dağ'ın sözleriyle ilgili olarak, “Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" yorumunda bulundu.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal da kişisel Twitter hesabından isim vermeden yaptığı paylaşımda, "Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz" dedi.

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