AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Abdullah Gül bu harekete ihanet edenlerden biridir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törende konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında çıkmayı düşündüğünü ifade ederek, "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" dedi.

AKP İzmir İl Teşkilatı, İzmir İl Başkanlığı’nda bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, ilçe başkanları, aktif görev yapan eski isimler ve çok sayıda partili katıldı.

Teşkilatın ilgi gösterdiği bayramlaşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı dinletildi. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Bekir Pakdemirli, hayatının yarısını İzmir dışında geçirdiğini ama İzmir aşığı olduğunu söyledi. Konuşmasında yeni sisteme dair mesajlar veren Pakdemirli, “Bizim 2023-2053 gibi hedeflerimiz var. Rahmetli babama ölmeden önce gittim dedim. İzmir’in daha iyi olması için ‘Siyasete girmek istiyorum’ dedim. Rahmetli, ‘Oğlum çok zor, şerefli iş, ama siyasete girenin parası pul, karısı dul olur’ dedi. Çocukların büyüdüğünü görmedik ama hizmet ettiğimiz noktada bunları gururla taşıdım. Artık yeni bir düzene geçtik. Parlamenter sistemi bir kenara park ettik. Başkanlık sistemi ne demek? Teşkilatta çok ufak bir değişikliği bile bir yasa çıkararak yapıyordunuz. Şimdi artık kararnameyle oluyor. Hedeflerini koymuş Türkiye koşarak ilerlemeye devam edecek. Bu düzenin oturması lazım. Bu sistem oturmazsa kazanımlarımız geriye döner” dedi.

“Bu ülkede dünyada en hızlı büyüyen ülke"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da konuşmasına, ekonomideki gelişmelere değindi.

Hamza Dağ, vatandaşların kendisine ‘Dolar ne olacak?’ diye sorduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Doların hangi sebepten kaynaklandığını çok açık görüyoruz. Bu ekonomik göstergeler noktasında var olan bir husus değil. Bu ülke dünyada en hızlı büyüyen ülke. İçinde bulunduğumuz dönem turizm açısından son 10 yılın en iyi dönemi. Makro dengelerde sorun yok. Acaba böyle bir operasyon neden kaynaklanabilir? Bu siyasal durumu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17-25 Aralık, MİT TIR’larının durdurulması, Gezi olaylarına bakın, açık net görürsünüz. 15 Temmuz gecesini burada görmeyen var mı? Ondan sonraki süreçte kimler rol almışsa, bu operasyona da aynı çevreler rol aldı. Bir takım sıkıntılar var, siz gerekçeyi hep dış güçlere atıyorsunuz diyorlardı. 15 Temmuz’da atmadık, çünkü ne kadar bu işin içinde olduklarını biliyoruz. ABD Devlet Başkanı’nın attığı tweet’lerden sonra bu operasyonu nasıl değerlendireceğiz? 15 Temmuz sonrasındaki süreç devam ediyor."

Açıklamasının devamında sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e getiren Hamza Dağ, “Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı’nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir” diye konuştu.

"Bayramdan sonra ekonomik olarak gereken yere oturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk milletinin menfaati için her zaman dik durduğunu söyleyen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

“Yine diklenmeden, dik durarak, milletimizin menfaatini Brunson bahanesi üreterek hareket edenlere gereken cevabı vereceğiz. Yargılanan kişi üzerinden bahane üreterek, birilerine bir takım fırsatlar vermedik. Bu ülke müstemleke bir ülke değil. Bu ülke irilerinin gel dediğinde geleceği git dediğinde gideceği bir ülke değil artık. PYD/PKK’ya binlerce TIR silah vereceksiniz. 15 Temmuz meselesinde çok net bir şekilde o darbe girişiminin içinde olan kişiyi kendi içinizde barındıracaksınız, şimdi de gelip yarı meselesinde bir tavizkar durum içinde olmasını bekleyeceksiniz. 15 günde yaptıkları 90’lı yılların Türkiye’sinde olmuş olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ekonomik boyutla ilgili operasyon yapanların bakanlıklarımızın aldığı tedbirlerle yaptıkları işlemler geriye döndü. Bayramdan sonra esas ekonomik olarak olması gereken yere oturacaktır. Sen oradan tweetle milletin başını önüne eğdirecek bir şey yaparsan yüzde 52 oy almış Erdoğan da bu milletin başını önüne eğdirmeyecek. ‘Karşımızda ABD var, 300 milyon nüfusu, şu kadar maddi gücü var’ diyenler oluyor. İman varsa zafer de vardır."

CHP’ye kongre göndermesi

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP’yi de eleştiren Hamza Dağ, şöyle devam etti:

“Biz 100 binlerce kişiyle kongre yaptık. Rakibimiz olan parti, gerçi rakibimiz bile olamıyorlar ya, kongre bile toplayamıyor. Yapsak mı yapmasak mı ona bile karar veremiyor. Biz kongremizde önümüzdeki 5 senenin planlamasını yaparken, CHP önümüzdeki 1 ay içinde neler yaşayacağını bilmiyor. zmirli kardeşlerimiz bu sefer, 2019’da çok daha farklı bir tercih oluşturacak. Yeni sistemin ilk seçimi olacak. Belediye başkan adaylığı belirleme sürecinden meclis üyeliği belirleme sürecine kadar hepsini çalışmasına AR-GE olarak başladık. 30 Mart kim karar verecek? Seçmen karar verecek. 30 Mart’ta seçmen ne istiyorsa daha öncesinden yapacağız. Böyle yapıyoruz zaten."

"İzmir'de herkesten oy alabiliriz"

İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın gönlünün hala İzmir’de olduğunu belirterek, yerel seçimlere dair mesajlar verdi. Şengül, “Gün geçtikçe İzmir’deki ayrışmaları, dedikoduları bir kenara bırakıyoruz. Samimi olarak yüreğimizi açarsak özlem duyduğumuz başarılara ulaşırız. 15-20 belediyeyi de alırız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de AK Parti bayrağını dikeriz. Dikeceğiz” dedi.

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yaptığı konuşmada, “Önümüzde bir yerel seçim var. Genel seçimde İzmir’de bazı tabuları yıktık. İnanıyorum ki 2019’da İzmir’de tarih yazacağız” diye konuştu.